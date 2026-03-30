El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano sacude el reality

El reality Gran Hermano Generación Dorada sacudió a la audiencia tras la reciente salida voluntaria de Jenny Mavinga. Ante el vacío generado, la producción y el conductor Santiago del Moro anunciaron la llegada de una figura mítica bajo la premisa de que “no viene a participar… viene por todo”.

Tras diversos rumores que mencionaron a Graciela Alfano, Juliana Furia Scaglione o Constanza Cony Capelli, el conductor confirmó finalmente en sus redes que la elegida es Tamara Paganini con un mensaje contundente: “¡Hoy 22:15 hs. vuelve 'ella' a su casa! ¡Y vuelve por todo! Bienvenida Tamara”.

Su regreso a la televisión reaviva el impacto que vivió en la primera edición de 2001, una época de extrema exposición donde la concursante aseguró que “no podía caminar por la calle. La gente me insultaba, me escupía”.

Esa experiencia dejó secuelas profundas que ella misma detalló recientemente: “Cuando salí, sentí pánico. Toqué tanto fondo que tuve que ir al psicólogo por más de diez años para resolver traumas”. En este largo proceso de sanación, la mediática subrayó que “el amor no basta para curar” al referirse a la imperiosa necesidad de contar con asistencia profesional en salud mental.

La historia de Tamara está marcada también por la pérdida de su excompañera Verónica Zanzul, fallecida en marzo de 2025. Sobre ella, Paganini relató que “Vero se escapó de ser 'La Colo' y se fue a vivir a España a jugársela. Le fue muy mal, la pasó terrible, pero prefería eso antes que volver a Argentina a ser la de 'Gran Hermano'”.

Ante el deseo de fama de los nuevos concursantes, advirtió que “hay alrededor de 200 exGran Hermano en Argentina, ¿de dónde sacás laburo para todos?” y agregó que “algunos salen y piensan que van a laburar un montón, pero la realidad es que hay que salir, estudiar e instruirse”.

Pese a los traumas del pasado, hoy se define como “increíblemente fuerte” y lista para el encierro. Respecto a su inminente vuelta a la casa, la jugadora concluyó que “la experiencia adentro fue genial, y si ahora me bardean, ya estoy acostumbrada”, marcando así un hito en la historia de los reality shows en el país.