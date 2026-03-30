Cómo hacer la Torta Sushi que es furor por ser más simple que los rolls

La tendencia de la torta sushi se consolida como la alternativa ideal para disfrutar de los sabores orientales sin las complicaciones de los tradicionales rolls. Los chefs Coco Carreño y Edgardo Ríos, conocido en redes sociales como @mambrunense, compartieron sus secretos para lograr este plato que sigue en alza por ser liviano y sabroso.

El proceso comienza con la elección del arroz, que debe ser de grano gordito tipo sushi o doble carolina. Para lograr el gusto característico, es fundamental lavarlo en abundante agua tibia unas 7 u 8 veces y cocinarlo en partes iguales de agua fría durante 15 a 20 minutos tras alcanzar el hervor.

El aderezo, clave para el éxito, se prepara con azúcar, una pizca de sal y vinagre de arroz, alcohol o manzana. Específicamente, se sugiere una proporción de 3 cucharadas de azúcar y 170 cc de vinagre para 500 gramos de arroz, mezcla que debe añadirse mientras el grano está caliente para luego dejarlo enfriar a temperatura ambiente.

Edgardo Ríos propone utilizar un molde redondo, previamente aceitado y cubierto con film, disponiendo capas de arroz, dos latas de atún al natural, 400 gramos de queso crema firme y láminas de dos paltas.

Además, suma una capa de omelette hecha con 5 huevos y cortada a la medida del molde. El cocinero sugiere que "conviene humedecerse un poco las manos, podemos darle mejor la forma" al trabajar la base y la superficie de arroz. El armado requiere de 4 a 5 horas de heladera o 30 minutos de freezer, finalizando con semillas de sésamo negro y salsa de soja tras el desmolde.

Por su parte, la propuesta de Coco Carreño utiliza moldes rectangulares para servir la preparación en pequeños bocados como el sushi convencional. Su versión incluye variantes con salmón ahumado o atún mezclado con queso crema, sumando zanahoria y cebollas moradas encurtidas.

El chef destaca que "el queso crema debe ser el más firme que podamos conseguir" para que la torta mantenga su forma, y decora con una capa generosa aplicada con manga, condimentada con sal, pimienta y ciboulette picada. Ambas preparaciones, que pueden incluir opcionalmente una hoja de alga nori, permiten obtener un plato que se corta fácilmente para compartir una vez que ha reposado lo suficiente.