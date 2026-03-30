Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa en la previa del segundo amistoso de la fecha FIFA y no se guardó nada. De cara al duelo de este martes ante Zambia en la Bombonera, el DT de la Selección Argentina confirmó la noticia que todos esperaban: Lionel Messi será titular en la despedida del equipo antes de la Copa del Mundo 2026.

"Messi irá desde el inicio mañana. Quería darle a Julián (Álvarez) un poco de descanso y a Nico González también, para darle posibilidad a otros chicos", arrancó diciendo el oriundo de Pujato, despejando las dudas sobre la presencia del capitán tras haber arrancado como suplente en el compromiso anterior.

"Un accidente que no se puede repetir"

Sin embargo, más allá de la confirmación de la Pulga, el clima en la conferencia estuvo marcado por la autocrítica tras la ajustada y deslucida victoria 2-1 sobre Mauritania. Scaloni fue tajante al referirse al nivel mostrado por el equipo hace apenas unos días.

"El partido del otro día tomémoslo como un accidente que no se puede repetir. Y si se repite, empezaremos a valorar las situaciones tanto del equipo como individuales", lanzó el entrenador, dejando un mensaje directo para sus dirigidos: nadie tiene el puesto asegurado si baja la intensidad.

Autocrítica y "sangre" en el plantel

El "Gringo" se mostró conforme con la postura de sus referentes, como el Dibu Martínez, quien había declarado que al equipo le faltó "sangre" ante los mauritanos. "Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno. Son inteligentes; cuando no se juega bien, se dan cuenta y se corrige", apuntó el DT.

Para el choque ante Zambia, Scaloni adelantó que buscará volver a las bases para disipar cualquier duda antes de la cita mundialista. "Nosotros tenemos que estar en otra versión. Van a jugar la mayoría de los chicos que conocemos, es la última prueba. La idea es que juegue un equipo bastante más conocido, el que todo el mundo ve", remarcó.

De esta manera, la Selección buscará regalarle una victoria convincente al público argentino en lo que será el último contacto en suelo nacional antes de viajar para defender la corona del mundo, con Messi a la cabeza y la guardia bien alta.