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Quién es el famoso que se fue de su trabajo tras siete años
POR REDACCIÓN
El teatro argentino vivió una jornada histórica el sábado 28 de marzo con el adiós de Diego Ramos a Sex. Luego de siete años de protagonismo absoluto, el actor se despidió del espectáculo creado por José María Muscari realizando sus últimas tres funciones a sala llena en el Gorriti Art Center. El público ovacionó de pie al artista, quien cerró esta etapa sintiéndose y siendo quien es arriba de un escenario en una noche cargada de gratitud y alegría compartida.
Este ciclo comenzó en 2019 y se transformó en un fenómeno sin precedentes que rompió moldes en Buenos Aires, Mar del Plata y giras nacionales. Incluso logró reinventarse durante la pandemia con la versión digital Sex Virtual y la experiencia AutoSex.
Diego Ramos fue el primer artista en decirle que sí a Muscari, convirtiéndose en el gran embajador y en una pieza clave para el éxito sostenido gracias a su entrega y conexión con la gente.
Durante la última función, José María Muscari le dedicó palabras de admiración resaltando su talento, profesionalismo y su rol fundamental en la construcción del fenómeno. Entre abrazos y lágrimas de sus compañeros de elenco, un Ramos visiblemente emocionado agradeció al público, al equipo y a cada etapa vivida en este ciclo que deja una huella imborrable.
Aunque el show seguirá su camino provocador y en constante evolución, la partida del actor marca el final de una era para una de las propuestas más disruptivas de los últimos años.