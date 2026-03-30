La investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo tras la presentación realizada por el abogado Nasser Uzair, quien representa a dos expresidentes de OSSE (Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol). El letrado aportó documentación técnica y administrativa vinculada a la licitación, ejecución y certificación de la obra, y solicitó la declaración testimonial del actual presidente del organismo, el ingeniero José Luis Beltrán, quien tuvo un rol clave durante el desarrollo del proyecto.4

El caso del Acueducto Gran Tulum se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en la ejecución de una de las obras hídricas más importantes de la provincia. La obra, concebida para mejorar el sistema de distribución de agua potable, incluye una extensa red de cañerías y fue adjudicada mediante una licitación internacional. En este marco, la Justicia analiza aspectos vinculados a la calidad de los materiales, los procesos de control y las certificaciones técnicas realizadas durante su desarrollo.

En ese contexto, los expresidentes de OSSE, actual OS (Obras Sanitarias), representados por Uzair fueron citados en la causa a fin de prestar declaración y aportar información sobre su gestión durante el período en que se llevó adelante gran parte de la obra. La investigación busca determinar posibles responsabilidades administrativas y técnicas, en función de decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto y de los controles aplicados en cada etapa.

Presentación de documentación

El abogado explicó que la presentación tuvo como objetivo contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados. “La comparecencia espontánea tuvo como finalidad aportar documentación y pruebas que permitan esclarecer integralmente lo que se investiga”, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE. En ese sentido, detalló que el material incluye un resumen completo de las distintas etapas de la obra, desde la licitación hasta las certificaciones técnicas realizadas durante su ejecución.

Según indicó, los informes incorporados abarcan controles efectuados por inspectores, auditorías internas y externas, así como la supervisión del gerente de obra de aquel momento. “Se trata de documentación que refleja la trazabilidad del proceso, incluyendo la fiscalización técnica y los controles de calidad aplicados”, agregó.

Pedido de testimonial clave

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la solicitud de declaración testimonial del ingeniero Beltrán, quien actualmente encabeza OSSE. El profesional se desempeñó previamente como gerente de obra y tuvo a su cargo tareas de auditoría y certificación durante la ejecución del acueducto.

José Luis Beltrán, actual presidente de OS San Juan.

“El ingeniero Beltrán fue responsable de auditar y certificar la ejecución de la obra, incluyendo las pruebas hidráulicas y la calidad de los materiales utilizados”, afirmó Uzair. En esa línea, consideró que su testimonio resulta determinante para esclarecer cuestionamientos vinculados a los caños y a otros aspectos técnicos que forman parte de la causa.

El abogado remarcó que la incorporación de esta declaración queda sujeta a la decisión del Ministerio Público Fiscal, aunque insistió en su relevancia. “Se trata de una prueba fundamental que no debería ser omitida en el marco de la investigación”, expresó.

Estado de avance de la obra

En relación al estado actual del Acueducto Gran Tulum, Uzair señaló que, de acuerdo con información oficial disponible, la obra presenta un avance del 83 por ciento, lo que implica que aún resta completar un 17 por ciento del proyecto total. El sistema contempla más de 70 kilómetros de cañerías destinadas al abastecimiento de agua potable.

El letrado también hizo referencia a los estándares técnicos aplicados durante la ejecución. “Al tratarse de una licitación internacional, se exigieron normas de calidad de nivel global, particularmente normas DIN, que difieren de las normas IRAM utilizadas a nivel nacional”, explicó.

Acceso a la información

Finalmente, el abogado sostuvo que parte de la documentación presentada ya se encuentra en registros oficiales, aunque destacó que su aporte busca facilitar la tarea investigativa. “Se elaboró un resumen orientativo que permite al Ministerio Público Fiscal identificar decretos, resoluciones, aprobaciones legislativas y detalles de la ejecución de la obra”, indicó.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con la expectativa puesta en nuevas medidas que permitan determinar responsabilidades en torno a una de las obras hídricas más relevantes de la provincia.