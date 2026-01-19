Estado del Paso Agua para este lunes 19 de enero

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de su Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Fronterizo Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150), correspondiente a la jornada del lunes 19 de enero.

De acuerdo con el último reporte oficial, el cruce se encuentra habilitado para la circulación en su horario habitual, desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. La comunicación a través de esta vía que une Argentina con la región de Coquimbo, Chile, se desarrolla con normalidad.

Publicidad

En el comunicado, las autoridades enfatizan una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a los conductores que transiten por la ruta. Se solicita la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas y el estricto respeto a los límites de velocidad establecidos. Asimismo, se insta a extremar la precaución durante todo el recorrido debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la calzada.

Para consultas o asistencia relacionada con el estado de la ruta, los usuarios pueden contactar al Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional al 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Publicidad

La información oficial también recuerda los contactos de otras instituciones clave para el tránsito fronterizo y la asistencia en la zona. Se incluyen los teléfonos de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan [(+54) (264) 4307246], el Consulado General de Argentina en Valparaíso [(+56) (32) 2217419], con su guardia para emergencias, y los números de Gendarmería Nacional en los puestos de Las Flores y Jáchal.

Para emergencias médicas en el área de influencia del paso, se proporciona el contacto del Hospital Tomás Perón en Rodeo, Iglesia (Emergencia 107).