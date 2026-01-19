Provinciales > Reporte oficial
Estado del Paso Agua para este lunes 19 de enero
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de su Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Fronterizo Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150), correspondiente a la jornada del lunes 19 de enero.
De acuerdo con el último reporte oficial, el cruce se encuentra habilitado para la circulación en su horario habitual, desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. La comunicación a través de esta vía que une Argentina con la región de Coquimbo, Chile, se desarrolla con normalidad.
En el comunicado, las autoridades enfatizan una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a los conductores que transiten por la ruta. Se solicita la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas y el estricto respeto a los límites de velocidad establecidos. Asimismo, se insta a extremar la precaución durante todo el recorrido debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la calzada.
Para consultas o asistencia relacionada con el estado de la ruta, los usuarios pueden contactar al Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional al 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
La información oficial también recuerda los contactos de otras instituciones clave para el tránsito fronterizo y la asistencia en la zona. Se incluyen los teléfonos de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan [(+54) (264) 4307246], el Consulado General de Argentina en Valparaíso [(+56) (32) 2217419], con su guardia para emergencias, y los números de Gendarmería Nacional en los puestos de Las Flores y Jáchal.
Para emergencias médicas en el área de influencia del paso, se proporciona el contacto del Hospital Tomás Perón en Rodeo, Iglesia (Emergencia 107).