Estados Unidos informó que a partir del 21 de enero de 2025 suspenderá de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países de América Latina, África, Asia y Medio Oriente. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y se inscribe dentro de un endurecimiento general de la política migratoria.

Según explicó el vocero oficial Tommy Pigott, la medida se fundamenta en la cláusula de “carga pública” de la legislación migratoria estadounidense. El objetivo es impedir el ingreso de personas que, potencialmente, puedan depender de la asistencia estatal. “Buscamos evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar”, señaló el funcionario, al tiempo que confirmó que se revisarán los procedimientos de selección.

Publicidad

Entre los países alcanzados figuran, entre otros, Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua, Jamaica, Egipto, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Rusia, Siria, Sudán, Nigeria y Yemen, además de numerosas naciones de África y Asia. La suspensión impactará directamente en miles de solicitantes que se encontraban en proceso de tramitación.

En el caso de Argentina, el Gobierno estadounidense aclaró que no integra la lista, por lo que la medida no afecta a los ciudadanos argentinos que gestionen visas de inmigrante.

Publicidad

La decisión se apoya además en un memorando emitido en noviembre de 2025, que ya había anticipado un endurecimiento de los criterios de evaluación. Entre los factores que ahora se tendrán en cuenta con mayor rigor se encuentran la edad, el estado de salud, el dominio del inglés, la situación financiera, los antecedentes de asistencia social y la posible necesidad de atención médica prolongada.

De acuerdo a reportes oficiales, el nuevo enfoque podría derivar en el rechazo de solicitudes de personas mayores, con obesidad o con historial de recepción de ayudas estatales, al considerarlas potenciales “cargas” para el sistema público.

Publicidad

Esta suspensión se suma a otras medidas recientes del Gobierno estadounidense, entre ellas la revocación de más de 100.000 visas, cifra récord, y la ampliación de los controles migratorios, que ahora incluyen revisiones de redes sociales y evaluaciones más exhaustivas.

Las autoridades aclararon que solo habrá excepciones muy limitadas, que deberán superar estrictos procesos de evaluación. Con esta política, Estados Unidos busca reforzar el control migratorio y restringir el ingreso de personas consideradas de riesgo económico para el Estado.