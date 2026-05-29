Boca Juniors volvió a sufrir un duro golpe internacional y las redes sociales reaccionaron de inmediato. Tras la derrota 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera, el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos y se convirtió rápidamente en tendencia por la catarata de memes y cargadas que inundaron internet.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda necesitaba ganar para avanzar a los octavos de final, pero no logró sostener el resultado y terminó relegado a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. La eliminación provocó una fuerte bronca entre los hinchas y también una ola de críticas hacia la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Apenas finalizó el partido, X, Instagram y Facebook se llenaron de imágenes, videos y bromas sobre el presente futbolístico del Xeneize. Muchos de los memes apuntaron directamente contra Riquelme y Claudio Úbeda, señalados como los principales responsables de una nueva frustración continental.

Las publicaciones ironizaron sobre el rendimiento del equipo, las reiteradas eliminaciones en competencias decisivas y la crisis futbolística que atraviesa Boca en los últimos años. Incluso varios usuarios recordaron otras caídas recientes en torneos internacionales y compararon este nuevo fracaso con anteriores eliminaciones sufridas en La Bombonera.

La repercusión fue inmediata y trascendió a los propios hinchas rivales. Diferentes cuentas deportivas y páginas de humor futbolero compartieron compilados con las cargadas más virales, mientras que algunos posteos superaron rápidamente miles de reproducciones y comentarios.

El nuevo traspié profundizó el clima de tensión que atraviesa Boca, que venía de otros resultados negativos en el plano local e internacional. Ahora, el equipo deberá enfocarse en la Copa Sudamericana y en el torneo doméstico, mientras crecen las dudas sobre la continuidad del proyecto futbolístico encabezado por Riquelme y el cuerpo técnico.