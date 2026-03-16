Un momento protagonizado por el entrenador de Eduardo “Chacho” Coudet se volvió viral durante el partido entre River Plate y Sarmiento de Junín. Desde el banco de suplentes, el técnico le gritó a uno de sus jugadores que se encontraba en el suelo quejándose de un golpe: “¿Estás bien? ¡Corré entonces!”, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La escena ocurrió durante el encuentro disputado en el estadio Monumental, cuando el futbolista permanecía algunos segundos tirado en el campo tras una jugada. Al verlo, el entrenador reaccionó con un reto en voz alta para que se levantara y continuara la acción, algo que fue captado por las cámaras de televisión y difundido luego en redes.

El momento reflejó el estilo intenso del técnico argentino, que suele vivir los partidos con mucha energía desde el banco de suplentes. Coudet asumió como entrenador de River en marzo de 2026, iniciando una nueva etapa en el club tras la salida de Marcelo Gallardo.

Más allá del reto que se viralizó, River terminó imponiéndose en el encuentro y sumó un triunfo importante en el torneo local, lo que permitió al equipo mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Publicidad

La reacción del entrenador generó miles de comentarios entre hinchas y usuarios de redes sociales, que destacaron el carácter del DT y la forma directa con la que se comunica con sus futbolistas durante los partidos.