Llegó el momento de la verdad. Este fin de semana, la Copa de Campeones 2026 conocerá a los dos equipos que irán por la gloria máxima. Tras unos partidos de ida que dejaron la vara muy alta, las revanchas prometen ser para el infarto en las canchas sanjuaninas.

La acción comenzará este sábado a partir de las 16:30. En el Polideportivo de Albardón, Paso de Los Andes recibirá a Del Carril en una llave que está totalmente abierta.

En el primer chico, no pudieron sacarse ventajas y terminaron con un vibrante 2-2. Ahora, con el arbitraje de Mauro Gómez, ambos equipos buscarán el triunfo que los deposite directamente en la gran final. La localía de los albardoneros será un factor clave, pero Del Carril ya demostró que tiene armas para lastimar de visitante.

El domingo, también desde las 16:30, la adrenalina se traslada al Norte provincial. Racing de Jáchal recibirá en su casa a Boca de Los Berros, en un duelo que tiene condimentos de sobra.

La "Academia" jachallera tiene una parada brava: debe revertir el 4-2 que los sarmientinos consiguieron en la ida. Si bien la ventaja es importante para los de Los Berros, Jáchal confía en el peso de su gente para dar vuelta la historia. Sin embargo, enfrente estará un Boca que sabe jugar estas instancias decisivas y que ya demostró su jerarquía goleadora.

Se vienen dos jornadas de radio prendida y tribunas llenas. Albardón y Jáchal serán los escenarios donde se escribirá una nueva página dorada del fútbol más apasionante de nuestra provincia.