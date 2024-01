La iluminación de los 700 kilómetros de fibra óptica en San Juan depende exclusivamente de la importación de equipos fabricados por la empresa Huawei, en China. En octubre pasado llegó la primera tanda, pero falta un segundo envío para que la red comience a funcionar. Si bien todo estaba listo para que arribe antes del 10 de diciembre, esto no sucedió por trabas burocráticas y ahora, el gobierno de Javier Milei cambió el sistema de importación, lo cual sumó otra demora porque hay que adecuar la documentación al nuevo procedimiento. Patricio Gutiérrez, nuevo presidente de San Juan Innova, indicó a DIARIO HUARPE que, pese a esta demora, en menos de seis meses podría funcionar la fibra óptica en todo el territorio provincial.

El presidente Milei cambió del Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA) al Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI). Si bien todo este sistema apunta a que se desregulen las importaciones y el proceso sea más rápido, en la práctica pareciese ser un poco diferente. Según comentó Gutiérrez, todas las importaciones establecidas con el procedimiento anterior, deben trasladarse al nuevo, y eso tiene una demora considerable.

“La SIRA era en dólares y, al ser un producto chino y pasar el producto a dólar americano, se corría el riesgo de que Estados Unidos nos trabara la importación. Entonces la gestión anterior tuvo que negociar SIRA en euros. Ahora, como no va más, se importa a través del SEDI. Hay que adecuar todos los contratos al nuevo sistema del presidente Javier Milei. Los equipos están, pero está todo bastante demorado. Hay que adaptar a las nuevas normativas”, explicó el presidente de San Juan Innova.

Por esta situación, el segundo envío estaba pactado para antes del 10 de diciembre, pero por cuestiones burocráticas no llegó y ahora tendrá que pasarse al sistema SIDE. Esta maquinaria es la faltante para iluminar la fibra óptica, complementándose con el equipo que arribó a San Juan en octubre pasado. Pero todo está listo, dado que el funcionario indicó que los US$ 1.500 millones para pagar esta parte ya están acreditados en el Banco San Juan esperando para que el Banco Central ponga sello de 'OK' y depositar el mismo.

Con todas estas demoras, Gutiérrez prevé que la fibra óptica pueda estar iluminada a más tardar en junio. Es que, una vez que llegue todo el equipamiento a la provincia, no demorará más de un mes en instalarse y ponerse en funcionamiento.

El resto de los envíos

Además del segundo envío que es el más urgente, resta un tercero y un cuarto. El tercero tiene las maquinarias necesarias para cambiar todo el DataCenter del Centro Cívico, que nuclea las aplicaciones del Estado. El último, son repuestos en caso de que la maquinaria se rompa. Para enfrentar estos envíos, la provincia deberá poner alrededor de US$ 2.000.000.