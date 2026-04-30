La Dirección de Coordinación de RedTulum informó la extensión de los recorridos de las líneas 403 y 405 con el objetivo de mejorar la cobertura de transporte durante la realización de la XXXI Feria Internacional de Artesanías.

La modificación se aplicará durante los fines de semana del 2 y 3 de mayo, y del 9 y 10 del mismo mes. En esas fechas, ambas líneas incorporarán un tramo especial que conectará las calles Salta y Centenario con la rotonda de Salta y Fernández, en las inmediaciones del Predio Costanera.

El servicio ampliado funcionará en el horario de 18 a 23 horas, facilitando el acceso de los usuarios al evento provincial que concentrará actividades culturales y comerciales.

Las autoridades indicaron que estos cambios forman parte de la planificación operativa del sistema de transporte para acompañar eventos de alta concurrencia en distintos puntos de la provincia.