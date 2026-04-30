Jueves 30 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Provinciales > Refuerzo

RedTulum extiende los recorridos de líneas 403 y 405 para la Feria Artesanías

La RedTulum incorporará modificaciones en los recorridos de dos líneas para facilitar el acceso al Predio Costanera en el marco de la XXXI Feria Internacional de Artesanías. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
RedTulum extenderán el recorrido de colectivos al Predio Costanera.

La Dirección de Coordinación de RedTulum informó la extensión de los recorridos de las líneas 403 y 405 con el objetivo de mejorar la cobertura de transporte durante la realización de la XXXI Feria Internacional de Artesanías.

La modificación se aplicará durante los fines de semana del 2 y 3 de mayo, y del 9 y 10 del mismo mes. En esas fechas, ambas líneas incorporarán un tramo especial que conectará las calles Salta y Centenario con la rotonda de Salta y Fernández, en las inmediaciones del Predio Costanera.

El servicio ampliado funcionará en el horario de 18 a 23 horas, facilitando el acceso de los usuarios al evento provincial que concentrará actividades culturales y comerciales.

Las autoridades indicaron que estos cambios forman parte de la planificación operativa del sistema de transporte para acompañar eventos de alta concurrencia en distintos puntos de la provincia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD