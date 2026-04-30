El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) modificó la vigencia de las órdenes médicas electrónicas (OME) para la provisión de pañales, que desde marzo de 2026 pasan a durar 90 días. La medida implica que los afiliados deberán renovar la prescripción cada tres meses para garantizar la continuidad del servicio.

El cambio busca mantener actualizada la información clínica de los pacientes y asegurar un control más preciso sobre la entrega de higiénicos absorbentes descartables, uno de los insumos más utilizados por adultos mayores.

Hasta esta modificación, la orden médica podía tener una vigencia mayor (generalmente de seis meses), pero con el nuevo esquema se exige una actualización más frecuente por parte del médico de cabecera.

Para continuar recibiendo los pañales sin interrupciones, los afiliados deben solicitar una nueva orden antes del vencimiento del plazo vigente. En caso contrario, el servicio puede suspenderse hasta que se regularice la documentación.

El trámite se realiza a través del médico de cabecera, quien debe emitir la orden con los datos completos del paciente, diagnóstico, cantidad mensual requerida y domicilio de entrega. Luego de la aprobación, la distribución se realiza directamente en el hogar del afiliado.

Además, PAMI mantiene el esquema de entrega mensual de pañales, que puede variar entre 30 y 90 unidades según el nivel de necesidad del paciente, sin costo para el beneficiario.

Con este nuevo sistema, el organismo busca reforzar el control de prestaciones y garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan, en un contexto de actualización de sus programas de asistencia para adultos mayores.