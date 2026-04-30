Cuando el frío avanza y los jardines pierden color, una planta se destaca por hacer exactamente lo contrario: florecer en pleno invierno. Se trata del jazmín de invierno, una especie resistente y de bajo mantenimiento que se convierte en una opción ideal para patios, balcones y espacios exteriores durante los meses más fríos.

Su principal atractivo es su floración: produce flores amarillas intensas sobre ramas casi desnudas, incluso antes de que broten las hojas. Este fenómeno le da un aspecto particular y lo convierte en una de las pocas especies que rompen con el paisaje apagado típico del otoño e invierno.

El jazmín de invierno, cuyo nombre científico es Jasminum nudiflorum, se caracteriza además por su gran resistencia a las bajas temperaturas y por requerir pocos cuidados, lo que lo vuelve ideal tanto para jardineros experimentados como para principiantes.

Otra de sus ventajas es su versatilidad: puede cultivarse en suelo o en macetas y adaptarse a distintos espacios, desde jardines amplios hasta balcones urbanos. Su capacidad de florecer cuando otras plantas entran en reposo lo convierte en un recurso clave para mantener el color durante todo el año.

En un contexto donde muchas especies reducen su actividad por el frío, el jazmín de invierno se posiciona como una alternativa ornamental que no solo resiste, sino que también aporta vida y color en la época más dura del calendario.