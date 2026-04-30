Las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan con el objetivo de que Buenos Aires vuelva a albergar una carrera de Fórmula 1 tras casi tres décadas. El proyecto incluye una transformación integral del circuito para adaptarlo a los estándares internacionales exigidos por la categoría.

Uno de los cambios más relevantes es la extensión del trazado, que deberá alcanzar aproximadamente los 4,9 kilómetros para cumplir con los requisitos técnicos de la Fórmula 1. Además, se prevé una ampliación significativa de la capacidad del autódromo y una modernización total de su infraestructura.

Las obras forman parte de un plan más amplio dividido en etapas. En una primera fase, el circuito se está adaptando para recibir competencias internacionales como el MotoGP, mientras que en una segunda instancia se buscará la homologación necesaria para el regreso de la F1.

El proyecto implica trabajos estructurales profundos, que incluyen la reformulación de sectores de la pista, nuevas zonas de seguridad, mejoras en boxes y tribunas, y la adecuación general del predio para cumplir con las exigencias actuales del automovilismo de elite.

El impulso para estas reformas también se apoya en el creciente entusiasmo por el automovilismo en el país, potenciado por la irrupción del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 y eventos masivos que reavivaron el interés del público.

La última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina fue en 1998, precisamente en el Gálvez. Desde entonces, el circuito no había tenido modificaciones de fondo hasta el inicio de este ambicioso plan que busca devolver al país al calendario internacional.

Con las obras en marcha, Buenos Aires vuelve a ilusionarse con recuperar un lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial, aunque todavía no hay una fecha confirmada para un eventual Gran Premio en el país.