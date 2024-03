Tener un ropero ordenado puede llegar a generar hasta paz mental en las personas. El orden entra directamente por los ojos y es algo agradable a la vista, es por ello que hay miles y miles de consejos y videos a través de redes sociales que te dicen cómo ordenar la ropa. Asimismo, hay tips que deben tenerse en cuenta para no cometer ciertos errores que perjudican a la estética visual del orden, como lo es por ejemplo, la acumulación de prendas, que lo que produce es demorar más tiempo en vestirse. Es por ello que a continuación, enumeraremos algunos consejos que solucionarán todos los problemas principales.

El nivel “Pro” del orden

No se trata de ser el mejor o más obsesionado con el orden, sino de aplicar ciertas técnicas que pueden mejorar los tiempos de búsqueda de aquella prenda particular. Algunos incluso tienen métodos de doblado de la ropa para que todas queden en la misma línea. Lo principal a tener en cuenta es saber qué ropa se tiene y dónde está distribuida. Ayuda también al bolsillo ya que se aprovecha el espacio para saber qué prendas se tiene y no realizar las compras innecesarias. Una experta en el orden, llamada Manu Núñez, en su libro Disfruta tu casa, cuenta que "tener un armario o vestidor organizado te ahorrará muchísimo tiempo por las mañanas, o que contribuirá a que tengas un mejor día". Y añade: "Si sabes dónde está cada cosa que necesitas para vestirte, saldrás a la calle con mayor seguridad sin necesidad de cambiar tu indumentaria en el último momento".

¿Qué prendas hay en el ropero?

Para ser organizado, en primer lugar hay que conocer qué ropa se tiene y cuál es la que se usa con más frecuencia, para ubicarla estratégicamente y así, ahorrar tiempo al buscar la indumentarias que más uso se le da a diario. En el caso de quienes usan mucha ropa deportiva va a ser diferente la organización con respecto a quienes utilizan trajes o vestimenta más formal. Las prendas deportivas pueden ir dobladas y colgar solo camperas para tener un cómodo acceso y que estén estiradas, pero los trajes sí o sí van en percha. Analizar las prendas que te pones con frecuencia te ayudará a saber dónde tenes que ubicarlas en el armario para que estén a mano y con un acceso cómodo.

Para tener un ropero organizado hay que tener en cuenta lo siguiente:

Seleccionar la o las prendas que se pueden conservar. Las que no tengan valor, no le gusten, no se usen, se donan, venden o regalan.

Hay que guardar con esmero y bien cuidadas las prendas para que se conserven como nuevas a la hora de volver a utilizarlas.

Organizar por categorías las prendas.

No sobrecargar el armario

El exceso de ropa almacenada, por más que esté bien organizada o doblada, va a implicar un espacio ocupado que puede ser útil y la ropa siempre se va a arrugar. Lo ideal es hacer una limpieza de ropa, quédate solo con lo que más te pones. Si tenes opción de guardar en algunas cajas la ropa de otra temporada, te quedará más espacio en el armario. Dan buen resultado las bolsas a las que se les hace el vacío para guardar lo que no te pongas y luego se pueden distribuir bajo la cama, arriba del ropero, o en un espacio que no sea tan visible. Las prendas necesitan espacio para respirar (y conservar el olor a limpio).

Hay que evitar la acumulación de varias prendas del mismo tipo y priorizar las que más se usa, para que no se vea mal estéticamente. Además, se ahorrará tiempo.

Prendas dobladas: ¿cuáles sí y cómo se doblan?

Este tip es sumamente personal ya que cada uno tiene sus formas de doblar y elige con qué prendas hacerlo y con cuáles no. Hay algunos que les gusta las camisas dobladas, como así también los jeans y otros prefieren dejarlos en perchas, pero lo cierto es que lo ideal es doblar las remeras y pantalones. Se pueden doblar de manera convencional en dos, en tres con doblez o en rollos como indica Marie Kondo (más aplicable a camisetas). Es importante asegurarse de que las mangas y cuellos están bien estirados para que no se arruguen. Organiza en pilas no muy altas porque las prendas dobladas de la base soportan más peso (más arruga) y son más difíciles de agarrar. En cajones, solo si son finos y lo mejor es aplicar compartimentos para que no se muevan.

Es conveniente seccionar espacios dentro del armario y distribuirlos según la ropa usada con más frecuencia que va doblada o colgada y en el fondo, la que no se le da tanto uso.

Ropa colgada, ¿sí o no?

El error más frecuente, aunque no lo parezca, es no abrochar o asegurar bien las prendas a al hora de colgarlas. En el caso de las camperas, asegurar que estén bien cerradas para que no se resbale para ningún lado. Otro tip para ser un “pro” en el orden, es colocar más de una prenda en la percha y de esa forma, ahorrar más espacio.