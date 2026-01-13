Salud y Bienestar > Tips
Estos son los hábitos para reducir la hinchazón de la panza al finalizar el día
POR REDACCIÓN
La hinchazón abdominal al final de la jornada es un problema común que afecta a muchas personas y puede estar asociado a la forma de comer, la digestión y ciertos hábitos cotidianos. Para combatirla, nutricionistas y profesionales de la salud recomiendan incorporar cambios simples pero efectivos en la rutina diaria.
1. Comer despacio y masticar bien: Uno de los consejos más repetidos por especialistas es masticar lentamente cada bocado, lo que facilita la digestión y reduce la cantidad de aire que se ingiere al tragar, un factor que contribuye a la hinchazón. Comer con calma también ayuda a regular las señales de saciedad del cuerpo.
2. Elegir alimentos que favorezcan la digestión: Los profesionales sugieren priorizar alimentos frescos y ricos en fibra, como frutas y vegetales, y evitar en la medida de lo posible comidas muy procesadas, con alto contenido de sodio y grasas que pueden demorar la digestión y provocar sensación de pesadez.
3. Mantener una buena hidratación: Beber agua de forma regular a lo largo del día también es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. La deshidratación puede ralentizar el tránsito intestinal y empeorar la sensación de hinchazón, por lo que se recomienda consumir agua entre comidas.
4. Evitar bebidas gaseosas y exceso de edulcorantes: Las bebidas con gas aportan dióxido de carbono que puede acumularse en el sistema digestivo y generar distensión abdominal. De manera similar, el consumo excesivo de edulcorantes artificiales puede alterar la flora intestinal y contribuir a la hinchazón en algunas personas.
5. Incorporar movimiento tras las comidas: Caminar suavemente después de ingerir alimentos ayuda a activar el sistema digestivo y facilita el tránsito intestinal, reduciendo la acumulación de gases y la sensación de abdominal distendido hacia el final del día. Actividades leves como estiramientos o paseos cortos son suficientemente eficaces cuando se realizan de forma constante.
Los especialistas aclaran que estos hábitos no solo contribuyen a disminuir la hinchazón, sino también a mejorar el bienestar general y la relación con la alimentación. Cada persona puede adaptar estas recomendaciones a su rutina diaria y consultar con profesionales de la salud si las molestias persisten.
