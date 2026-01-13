La hinchazón abdominal al final de la jornada es un problema común que afecta a muchas personas y puede estar asociado a la forma de comer, la digestión y ciertos hábitos cotidianos. Para combatirla, nutricionistas y profesionales de la salud recomiendan incorporar cambios simples pero efectivos en la rutina diaria.

1. Comer despacio y masticar bien: Uno de los consejos más repetidos por especialistas es masticar lentamente cada bocado, lo que facilita la digestión y reduce la cantidad de aire que se ingiere al tragar, un factor que contribuye a la hinchazón. Comer con calma también ayuda a regular las señales de saciedad del cuerpo.

2. Elegir alimentos que favorezcan la digestión: Los profesionales sugieren priorizar alimentos frescos y ricos en fibra, como frutas y vegetales, y evitar en la medida de lo posible comidas muy procesadas, con alto contenido de sodio y grasas que pueden demorar la digestión y provocar sensación de pesadez.

3. Mantener una buena hidratación: Beber agua de forma regular a lo largo del día también es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. La deshidratación puede ralentizar el tránsito intestinal y empeorar la sensación de hinchazón, por lo que se recomienda consumir agua entre comidas.

4. Evitar bebidas gaseosas y exceso de edulcorantes: Las bebidas con gas aportan dióxido de carbono que puede acumularse en el sistema digestivo y generar distensión abdominal. De manera similar, el consumo excesivo de edulcorantes artificiales puede alterar la flora intestinal y contribuir a la hinchazón en algunas personas.

5. Incorporar movimiento tras las comidas: Caminar suavemente después de ingerir alimentos ayuda a activar el sistema digestivo y facilita el tránsito intestinal, reduciendo la acumulación de gases y la sensación de abdominal distendido hacia el final del día. Actividades leves como estiramientos o paseos cortos son suficientemente eficaces cuando se realizan de forma constante.

Los especialistas aclaran que estos hábitos no solo contribuyen a disminuir la hinchazón, sino también a mejorar el bienestar general y la relación con la alimentación. Cada persona puede adaptar estas recomendaciones a su rutina diaria y consultar con profesionales de la salud si las molestias persisten.