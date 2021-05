Estuvo detenido por el femicidio de Yamila Pérez, ahora lo buscan por golpear a su ex y quemar su casa

Nuevamente Matías Ariel Sosa alias "Pastelito" de 34 años está en la mira de la Justicia. El hombre que estuvo detenido por el crimen de Yamila Pérez, ahora es buscado por golpear salvajemente a su expareja y quemarle la casa. La Fiscalía Cavig, que investiga hechos de violencia de género, pidió su detención a juez de garantías luego de escuchar el crudo relato de la mujer.

El hecho se produjo entre las 3 y 5.30 de la mañana de este sábado en una casa de Chimbas. Personal de la Comisaría 26ª puso en conocimiento de la situación a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Cavig para que intervenga en el hecho. Una mujer llamó al 911 para alertar que su expareja había prendido fuego su hogar. Inmediatamente personal de Bomberos sofocó el incendio y posteriormente las autoridades policiales y judiciales empezaron con las averiguaciones para saber qué pasó.

Así quedó la casa de la víctima de Sosa. Foto gentileza.

Como primer medida decidieron trasladar a la presunta víctima a la Unidad Fiscal Cavig. Allí con la contención psicológica y acompañamiento de una licenciada, le recepcionaron la denuncia. La mujer dijo: “Mantuve una relación de pareja hace dos años aproximadamente con Matías Ariel Sosa, alias El Pastelito. La relación desde el principio fue violenta, siempre me pegaba, no me dejaba tener amigos, no me dejaba juntarme con mi familia, yo nunca lo denuncié antes por temor, me decía que iba a matar a toda mi familia y a todos los que me ayuden".

Y luego agregó: "Él tiene antecedentes, ha estado preso en el penal de Chimbas por un homicidio (el de Yamila Pérez) y salió".

La víctima relató después la secuencia de violencia extrema que sufrió este sábado por la mañana: "Yo hace un mes aproximadamente terminé la relación porque no quiero estar más con él, me pegaba muchísimo. En el día de hoy sobre las 3 mientras yo estaba en mi casa descansando sola, comencé a escuchar ruidos afuera y al mirar vi que era mi expareja Matías".

Luego, continuó:"Se metió a mi casa, ya que la puerta estaba cerrada pero sin llave, y me dijo `yo me voy a quedar`, a lo que le pedí que se fuera porque iba a venir una amiga mía que se fuera, yo le dije que iba a llamar a la policía y él se enojó, me contesto `Sos una vigilanta, te tendría que matar`, yo me fui a mi dormitorio y él me siguió de atrás, me tomó por las muñecas, me ató las mismas con una remera mía y me decía que me iba a matar, me tomó por la ropa del pecho y me estrello contra la pared, yo caí al suelo y comenzó a patearme en la espalda, en la cintura y la cabeza, yo me levante y salí corriendo a pedir auxilio".

Su extenso relató finalizó con el inicio del incendio de su casa: "Yo miré hacia mi casa y salía humo, y ahí salió Matías corriendo y se subió a un remis color gris, yo inmediatamente llame al 911 y pedí que vinieran los bomberos, y al pasar los minutos llegó un camión de bomberos y un móvil policial".

La fiscalía Cavig, a cargo de la doctora Claudia Salica, dispuso varias medidas de pruebas y prevención por el caso. El informe psicológico realizado a la mujer denunciante estableció que ella tiene un alto riesgo de vulnerabilidad. Mientras un médico legista constató las lesiones para hacer un informe.

La fiscal de turno solicitó pericias a Bomberos a los fines de establecer: origen, causas, propagación y daños ocasionados por el incendio,

También pidió la presencia en el lugar de personal de Criminalistica y solicitó los antecedentes del denunciando.

Por otra parte, Fiscalía se comunicó con la Dirección de la Mujer para requerir resguardo en un Hogar de Contención para la denunciante. Sin embargo antes de trasladarla hacia allá, personal de Cavig llevó a la mujer al Hospital Guillermo Rawson para que se haga estudios médicos debía que tenía fuertes dolores en todo su cuerpo debido a los golpes.

La Fiscalía pidió allanar domicilios y detener a Sosa a un juez de garantías por los delitos de tentativa de lesiones graves agravadas por el vínculo (a la espera de informe médico completo) e Incendio.

Yamila Pérez

Sosa fue detenido en el 2018 tras ser uno de los sospechosos de matar y descuartizar a la joven madre de 25 años en un descampado del Mogote, en Chimbas. Finalmente quedó libre, luego de que la Justicia descubriera que en realidad la mató un vendedor de garrafas de 72 años, Evaristo Molina, que mantenía una relación clandestina con la mujer. Este hombre fue condenado a prisión perpetua en octubre de 2019 por el crimen de Yamila.