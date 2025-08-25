La jornada cambiaria de este lunes 25 de agosto cerró con fuertes movimientos en las principales divisas. El euro oficial, sin impuestos, se ubicó en $1.514,80 para la compra y $1.598,59 para la venta, según los datos publicados por el Banco Central (BCRA).

En el mercado informal, el euro blue se negoció a $1.653,75 para la compra y $1.685,75 para la venta, mientras que el euro tarjeta alcanzó los $2.032,63.

Actualmente, el euro es la moneda de curso legal en 20 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El dólar hoy

El dólar también registró un marcado incremento en sus distintas variantes. En el mercado mayorista, que actúa como referencia para la plaza financiera, el tipo de cambio trepó $41 y cerró en $1.362.

Por su parte, el dólar blue se vendió a $1.365, lo que dejó la brecha con el oficial en apenas 0,2%.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se negoció en $1.357,16, ubicándose por debajo del oficial por primera vez en seis jornadas, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.357,01, con una brecha negativa de -0,4% frente al mayorista.

El dólar tarjeta o turista, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar minorista, cerró en $1.781.