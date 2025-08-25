Economía > Finanzas
Euro hoy y euro blue: la cotización de este lunes 25 de agosto
POR REDACCIÓN
La jornada cambiaria de este lunes 25 de agosto cerró con fuertes movimientos en las principales divisas. El euro oficial, sin impuestos, se ubicó en $1.514,80 para la compra y $1.598,59 para la venta, según los datos publicados por el Banco Central (BCRA).
En el mercado informal, el euro blue se negoció a $1.653,75 para la compra y $1.685,75 para la venta, mientras que el euro tarjeta alcanzó los $2.032,63.
Actualmente, el euro es la moneda de curso legal en 20 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
El dólar hoy
El dólar también registró un marcado incremento en sus distintas variantes. En el mercado mayorista, que actúa como referencia para la plaza financiera, el tipo de cambio trepó $41 y cerró en $1.362.
Por su parte, el dólar blue se vendió a $1.365, lo que dejó la brecha con el oficial en apenas 0,2%.
En cuanto a los dólares financieros, el MEP se negoció en $1.357,16, ubicándose por debajo del oficial por primera vez en seis jornadas, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.357,01, con una brecha negativa de -0,4% frente al mayorista.
El dólar tarjeta o turista, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar minorista, cerró en $1.781.