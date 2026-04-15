La joven Micaela Alfaro, de 20 años, permanece internada en el Hospital Rawson luego de haber sido baleada durante un violento asalto en Rawson. Fue intervenida quirúrgicamente de urgencia tras recibir un disparo en la espalda.

El fiscal Leonardo Villalba explicó en declaraciones a Radio Sarmiento que su estado es delicado ya que "el disparo provocó lesiones en el bazo y el colon”, aunque tras la operación los profesionales indicaron que está fuera de peligro aunque monitorean su evolución en las próximas horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en la zona de Valle Grande, cuando la joven caminaba junto a su pareja hacia la parada del colectivo para ir a trabajar. En ese momento fueron sorprendidos por dos motochorros, se produjo un forcejeo con el novio de la joven y uno de los delincuentes efectuó varios disparos. Uno de ellos impactó en la esplada de la víctima. Posteriormente huyeron con algunas de sus pertenencias.

No logran identificar a los ladrones

Hasta el momento, la investigación no logró dar con los autores del ataque. Según indicó el fiscal, los delincuentes circulaban con casco, lo que impidió su reconocimiento por parte de las víctimas. Tampoco se pudo precisar la patente de la motocicleta ni mayores características del rodado en el que se movilizaban.

La pesquisa se centra ahora en el análisis de imágenes de seguridad de la zona. “Estamos constatando todos los videos y cámaras”, afirmó Villalba.

En el lugar trabajó Policía Científica, que secuestró vainas servidas que serían de un arma calibre 9 milímetros. Además, se determinó que hubo al menos cuatro disparos, aunque solo uno impactó en la joven.

Del operativo participan el Cisem, la Brigada Sur, la Brigada Central y la UFI de Delitos contra la Propiedad, que continúan con las tareas para identificar a los responsables.