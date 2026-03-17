Tres obras, música en vivo y exposición para festejar el Día Mundial del Títere

En el marco del Día Mundial del Títere, el próximo sábado 21 de marzo, a las 18 horas, se realizará una celebración especial en el Espacio Teatral TeS - Títeres en Serio, con espectáculos, música en vivo y una muestra de piezas de colección.

La actividad contará con la presentación del elenco El Adobe Títeres, que llevará a escena tres propuestas dirigidas a público familiar. Durante la jornada se presentarán las obras "La ratita y el ratón", "El pirata parche negro" y "Firulais".

Además de las funciones teatrales, el evento incluirá música en vivo y una muestra especial de títeres de colección, una propuesta pensada para acercar al público al universo artístico y cultural de este lenguaje escénico.

Las entradas tendrán un valor de $15.000, con una promoción de dos por $20.000, y desde la organización indicaron que los cupos son limitados.

Una fecha para promover el arte titiritero

El Día Mundial del Títere se conmemora cada 21 de marzo y fue impulsado por la Unión Internacional de Marioneta con el objetivo de promover el arte de los títeres en todo el mundo, defender las tradiciones vinculadas a esta disciplina y fomentar su renovación como herramienta cultural, educativa y estética.

La celebración busca destacar el valor de esta forma de teatro que, además de entretener, se ha utilizado históricamente como medio de transmisión de valores, historias y expresiones artísticas en distintas culturas.

Un arte con raíces milenarias

Los orígenes del teatro de títeres se remontan a la antigüedad. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, se encontraron muñecos articulados de marfil en tumbas y algunos jeroglíficos describen “estatuas de pie” utilizadas en representaciones religiosas.

Posteriormente, en la Grecia clásica, los títeres eran parte de espectáculos públicos en plazas y hogares, donde se relataban historias de dioses y héroes combinando interpretación, música y canto. En la Roma antigua, estas representaciones también se popularizaron, muchas veces inspiradas en escenas de la vida cotidiana.

Durante la Edad Media comenzaron a difundirse las primeras figuras articuladas que dieron forma a muchas de las técnicas actuales.

Técnicas y tradiciones en Latinoamérica

En Latinoamérica, el término marioneta se utiliza para referirse a una técnica específica dentro del teatro de títeres, aunque en algunos países, como España, suele emplearse como sinónimo general.

Entre las técnicas más conocidas se encuentran el títere de guante, el títere de hilo, el teatro de sombras, el teatro negro y los títeres de boca, cada uno con características propias de manipulación y puesta en escena.

La conmemoración del Día Mundial del Títere reúne cada año a artistas y organizaciones de distintos países para reflexionar sobre el origen de esta disciplina, su papel cultural y social, y los desafíos que enfrentan quienes se dedican a este arte en la actualidad. En ese marco, referentes de la Unión Internacional de Marioneta en países como Argentina, España, Uruguay y Perú suelen participar en actividades, encuentros y diálogos para difundir el valor del teatro de títeres en todo el mundo.