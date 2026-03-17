El cuidado de las mascotas se mantiene como una prioridad para muchas familias en San Juan. A pesar del contexto económico y del aumento de los costos veterinarios, en las clínicas locales aseguran que la demanda no disminuyó. Los profesionales destacan que cada vez más personas consideran a sus animales como parte de la familia y sostienen controles médicos, tratamientos y consultas habituales.

Los valores de la atención veterinaria varían según el tipo de consulta y el tratamiento que necesite cada animal. Sin embargo, los profesionales coinciden en que los costos básicos ya representan un gasto importante dentro de la economía familiar.

“Una consulta con algún inyectable de uso común, sin que sea algo muy específico, hoy puede costar entre $35.000 y $50.000. A eso se le suma la medicación que el animal necesite llevarse para continuar el tratamiento”, explicó a DIARIO HUARPE la médica veterinaria María Cecilia Rombolá Caldentey, de la veterinaria Olaen.

La profesional indicó que los costos pueden incrementarse cuando se requieren cuidados más complejos. “En el caso de una internación, por ejemplo, el valor puede ir desde $100.000 hasta $150.000 por día, dependiendo del tamaño de la mascota y del tipo de atención que requiera”, señaló.

Desde la veterinaria India, el médico veterinario Marcelo Páez indicó que los valores en su clínica también reflejan el aumento general de los costos en el sector. “En nuestra veterinaria las consultas y atenciones suelen moverse entre $50.000 y $120.000, dependiendo del tipo de atención que necesite la mascota y del tratamiento que se deba aplicar”, explicó.

Consultas que comienzan por WhatsApp

En los últimos años también se volvió habitual que los primeros contactos entre los dueños y los veterinarios se realicen a través del celular. Muchos propietarios envían mensajes o fotografías para consultar sobre síntomas o lesiones.

“Recibimos muchas consultas por WhatsApp. En algunos casos nos mandan fotos de heridas o problemas de piel, que suelen ser las consultas más frecuentes de ese tipo”, comentó la especialista.

No obstante, remarcó que la recomendación siempre es realizar una revisión presencial para obtener un diagnóstico correcto. “Siempre sugerimos que el animal sea revisado por su veterinario de cabecera. Una cosa es orientar a partir de una foto y otra muy distinta es poder examinar al paciente”, sostuvo.

En la veterinaria India también confirmaron que ese tipo de consultas se volvió habitual. “Muchos propietarios primero envían un mensaje para consultar qué puede estar pasando, pero la mayoría termina acercándose para que podamos revisar al animal”, señaló Páez.

Demanda que se mantiene durante el año

A pesar del aumento de los costos, en las veterinarias locales aseguran que la cantidad de consultas se mantiene estable. Según explicó la profesional, el movimiento suele intensificarse en determinados meses del año.

“No he notado que la gente deje de traer a sus mascotas. Seguimos trabajando mucho, incluso con tratamientos como fisioterapia o rehabilitación, que podrían considerarse más complementarios”, afirmó.

También señaló que existe una estacionalidad en la actividad. “Entre septiembre y febrero las veterinarias trabajamos muchísimo. En marzo suele bajar un poco la actividad, algo que ocurre todos los años cuando comienzan las clases”, detalló.

En la veterinaria India coinciden con esa dinámica. “El movimiento suele aumentar en primavera y verano, cuando hay más controles sanitarios y vacunaciones. Luego, hacia marzo o abril, la actividad tiende a normalizarse”, indicó Páez.

Enfermedades frecuentes en perros y gatos

Entre los motivos de consulta más comunes aparecen las enfermedades transmitidas por garrapatas, conocidas como hemoparásitos. Estas infecciones se diagnostican con frecuencia en perros que llegan a las clínicas veterinarias.

“Hoy en día vemos muchos casos de enfermedades como ehrlichia o anaplasma. En muchos pacientes se detectan cuando se realizan análisis por otros motivos”, explicó Rombolá Caldentey.

Las consultas también dependen de la edad y la especie de la mascota. “En cachorros es común que vengan para iniciar el plan sanitario y las vacunas. En los gatos, en cambio, suelen ser más frecuentes los problemas respiratorios o urinarios”, concluyó.

Páez agregó que esa tendencia también se observa en su clínica. “En perros predominan las enfermedades transmitidas por garrapatas, mientras que en gatos son más comunes los problemas respiratorios o urinarios, por lo que siempre recomendamos controles periódicos”, afirmó.