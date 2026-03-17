El SMN advierte por intensas ráfagas de viento sur en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su informe detallando las condiciones climáticas previstas para los próximos días en la provincia de San Juan. El pronóstico anticipa un marcado cambio en las condiciones del tiempo, con el viento como protagonista principal durante la jornada de este martes. Se espera que un intenso flujo de aire proveniente del sector sur afecte la región, influyendo en la temperatura y las condiciones del cielo. A continuación, se detallan las predicciones por jornada y franja horaria.

Jornada del martes 17 de marzo: viento intenso del sur

Para el martes, el SMN anuncia una jornada que estará signada por la presencia de viento del sector sur, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora. El fenómeno más significativo será la ocurrencia de ráfagas muy intensas, cuya fuerza se estima entre los 51 y 59 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias ante la posible caída de ramas u objetos livianos.

En cuanto a las condiciones del cielo y la temperatura, la mañana se presentará parcialmente nublada, con una temperatura de 20°C. No se esperan precipitaciones durante esta primera franja del día. Durante la tarde, el pronóstico indica la presencia de chaparrones, con una probabilidad de precipitación que se sitúa en un rango de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 28°C. Para la noche, el cielo volverá a mostrarse parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia y con un descenso térmico que dejará una mínima de 23°C. La dirección del viento se mantendrá constante desde el sudeste durante toda la jornada.

Panorama para el miércoles 18 de marzo: mejora gradual y viento en rotación

El miércoles, el SMN prevé una mejora en las condiciones climáticas y un cambio en la dirección del viento, que rotará al sector noroeste. Las velocidades del viento tenderán a disminuir con el correr de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el viento soplará del sudeste con una intensidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, pero sin la presencia de ráfagas significativas.

A partir de la tarde, el viento cambiará su dirección predominante al noroeste y su velocidad se moderará, ubicándose entre los 13 y 22 kilómetros por hora, condición que se mantendrá durante la noche. No se esperan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. Las temperaturas presentarán una amplitud térmica considerable, comenzando con 15°C durante la madrugada y alcanzando un pico de 29°C por la tarde, para descender a 22°C hacia la noche. El cielo se mantendrá con nubosidad variable, desde algo nublado durante la madrugada y mañana hasta parcialmente nublado por la tarde y noche.