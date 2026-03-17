El gremio con mayor cantidad de afiliados estatales en la provincia, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), alcanzó un nuevo acuerdo salarial con el Gobierno de San Juan que incluye incrementos escalonados en los próximos meses y un bono extraordinario. Sin embargo, desde el sindicato reconocieron que la pauta firmada está directamente condicionada por la situación económica de la provincia. “El acuerdo se logró el viernes pasado tras una reunión con el ministro Roberto Gutiérrez. Se cobrará un bono de $120.000 y aumento del 10%”, explicó José “Pepe” Villa, secretario general de UPCN San Juan a DIARIO HUARPE.

El dirigente sindical también remarcó que la discusión salarial estuvo atravesada por el contexto financiero que atraviesa la provincia. “Hay que entender cómo están las finanzas del Gobierno, que tiene una baja en la coparticipación y esto incluso se observa en todos los datos públicos”, sostuvo.

De acuerdo con lo informado por el gremio, el acuerdo contempla un incremento del 5% en los haberes correspondientes a marzo —que se percibirán con los salarios de abril— y el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores estatales.

La pauta salarial continuará en los meses siguientes con aumentos escalonados: un 2% en mayo y un 3% en junio. Ese último mes, además, se aplicará una cláusula de revisión que permitirá volver a analizar la evolución de los salarios en función de la situación económica y fiscal de la provincia.

Desde UPCN explicaron que el entendimiento forma parte de las negociaciones salariales que el Gobierno provincial viene desarrollando con los distintos sectores de la administración pública.

El acuerdo se da en un contexto económico complejo para las provincias, marcado por una caída en los recursos provenientes de la coparticipación federal y por las restricciones presupuestarias que atraviesan las administraciones subnacionales.

En ese escenario, Villa insistió en que el acuerdo alcanzado refleja la realidad económica provincial y remarcó que el sindicato evaluó el contexto antes de cerrar la negociación.

Según el dirigente gremial, la recomposición salarial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales dentro de las posibilidades financieras actuales del Estado provincial.

La inclusión de la cláusula de revisión en junio apunta justamente a mantener abierta la discusión salarial para el segundo semestre del año, en caso de que la evolución de la inflación o de los ingresos provinciales requiera una actualización del acuerdo.

De esta manera, UPCN selló un nuevo entendimiento con el Ejecutivo provincial que marca el rumbo de la política salarial para los próximos meses y que, según remarcan desde el gremio, estuvo condicionado por la situación de las cuentas públicas de la provincia.