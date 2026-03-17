Aunque aún faltan varios meses para que el calendario electoral comience a marcar el ritmo de la política, en los distintos espacios ya se empiezan a delinear estrategias de cara a 2027. En ese escenario, el senador de ADN–LLA, Bruno Olivera, dijo en el Café de la Política, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, cuál es el rumbo que pretende el espacio libertario en San Juan: competir con armado propio en toda la provincia.

El referente libertario aseguró que el espacio que responde a Javier Milei trabaja para consolidar su estructura y que “nosotros queremos tener un armado propio en todos los departamentos de la provincia para poder competir de manera seria en las elecciones y disputar la gobernación”, afirmó Olivera.

La definición no es menor dentro del tablero político local, ya que en los últimos meses comenzaron a circular especulaciones sobre la posibilidad de que el sector libertario pudiera confluir en algún tipo de acuerdo con el oficialismo provincial.

Sin embargo, Olivera dejó entrever que el objetivo del espacio es otro: consolidar una estructura política propia que les permita competir sin necesidad de alianzas con otros sectores. “Nos estamos preparando y armando para tener candidatos en los 19 departamentos y que sean dirigentes propios de nuestro espacio liberal–libertario”, explicó.

El senador también reconoció que el espacio aún se encuentra en una etapa de crecimiento y consolidación institucional dentro de la provincia. “Si bien somos un partido nuevo y todavía en formación, tenemos diálogo con todos los sectores que quieran incorporarse y que compartan los ideales de La Libertad Avanza”.

En ese marco, Olivera insistió en que “sin lugar a dudas nuestro armado es para competir con listas propias en los 19 departamentos y sin tener que aliarnos con ningún otro espacio político”.

La estrategia del espacio libertario en San Juan sigue la lógica que impulsa el partido a nivel nacional: fortalecer su estructura territorial y ampliar su representación política en las provincias.

Olivera en Rivadavia

El senador Bruno Olivera habló de la gestión actual del Municipio de Rivadavia y dejó entrever su trabajo político en el departamento con miras al 2027.

Olivera dijo que “como vecino, veo abandono en las calles de los servicios elementales como barrido, limpieza, todo eso no está. Hay muchas obras que se empiezan y que la verdad después no se termina".

Luego, habló en primera persona dijo que "lo que vamos a hacer si llegamos a la intendencia es lo que sucedió en el ámbito nacional, trasladarlo también a la provincia y a los municipios”.

Textuales

Bruno Olivera / Senador de la ADN-LLA