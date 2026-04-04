La Casa Cultural Chalet Cantoni presenta una nueva agenda de talleres para el mes de abril, con propuestas que abarcan distintas disciplinas artísticas, técnicas y de desarrollo personal.

La programación incluye actividades dirigidas a adolescentes y adultos, con el objetivo de fomentar la creatividad, el aprendizaje y el encuentro en un mismo espacio.

Entre las propuestas se destaca el taller “Teatro y Rap”, que combina actuación, escritura, improvisación y freestyle. La actividad comenzará el 6 de abril y se dictará los lunes de 19 a 21, bajo la coordinación de Florencia Savastano.

Otra de las opciones es el Taller de Consciencia y Aprendizaje Creativo, orientado a explorar cómo se construye el conocimiento a partir de la experiencia. Iniciará el 7 de abril y estará a cargo de Celina Vignoli.

En el área técnico-artística, se suma el Taller de Iluminación Creativa – La luz como lenguaje, que propone trabajar el uso de la iluminación en escena. Las clases comenzarán el 8 de abril, con coordinación de Fito Mier.

Además, el 9 de abril dará inicio el curso de manejo del software Toon Boom Harmony Premium, orientado a la animación digital. La capacitación estará a cargo de Mario Bertazzo e incluirá clases presenciales y contenidos virtuales, con certificación para quienes completen la cursada.

Las actividades son aranceladas, con distintas modalidades de inscripción y algunos cupos con becas. Desde el espacio cultural indicaron que la propuesta busca consolidar al Chalet Cantoni como un punto de referencia para la formación y la producción cultural en la provincia.

Inscripción

Para inscribite a los talleres culturales del Chalet Cantoni debés ingresar al siguiente link, haciendo click aquí y completar la información.