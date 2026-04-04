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Chalet Cantoni lanza talleres culturales desde teatro hasta tecnología
POR REDACCIÓN
La Casa Cultural Chalet Cantoni presenta una nueva agenda de talleres para el mes de abril, con propuestas que abarcan distintas disciplinas artísticas, técnicas y de desarrollo personal.
La programación incluye actividades dirigidas a adolescentes y adultos, con el objetivo de fomentar la creatividad, el aprendizaje y el encuentro en un mismo espacio.
Entre las propuestas se destaca el taller “Teatro y Rap”, que combina actuación, escritura, improvisación y freestyle. La actividad comenzará el 6 de abril y se dictará los lunes de 19 a 21, bajo la coordinación de Florencia Savastano.
Otra de las opciones es el Taller de Consciencia y Aprendizaje Creativo, orientado a explorar cómo se construye el conocimiento a partir de la experiencia. Iniciará el 7 de abril y estará a cargo de Celina Vignoli.
En el área técnico-artística, se suma el Taller de Iluminación Creativa – La luz como lenguaje, que propone trabajar el uso de la iluminación en escena. Las clases comenzarán el 8 de abril, con coordinación de Fito Mier.
Además, el 9 de abril dará inicio el curso de manejo del software Toon Boom Harmony Premium, orientado a la animación digital. La capacitación estará a cargo de Mario Bertazzo e incluirá clases presenciales y contenidos virtuales, con certificación para quienes completen la cursada.
Las actividades son aranceladas, con distintas modalidades de inscripción y algunos cupos con becas. Desde el espacio cultural indicaron que la propuesta busca consolidar al Chalet Cantoni como un punto de referencia para la formación y la producción cultural en la provincia.
Inscripción
Para inscribite a los talleres culturales del Chalet Cantoni debés ingresar al siguiente link, haciendo click aquí y completar la información.