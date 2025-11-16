Un participante de La Voz Argentina 2025 eligió a San Juan como escenario para el lanzamiento de su primer videoclip. Se trata de Federico Mestre, quien integró el equipo de Luck Ra en el certamen televisivo y presentó su versión del tema Estrategia, de Cali y El Dandee.

El videoclip se estrenó el 6 de noviembre y cuenta con más de 500.000 reproducciones. En el material audiovisual muestra postales del Dique Punta Negra y del Jardín de los Poetas, donde el joven cantante grabó diferentes escenas que acompañan su interpretación. Mestre, oriundo de Zárate, se destacó durante el programa por su estilo fresco y su presencia escénica, lo que lo convirtió en uno de los favoritos del público.

Publicidad

En la competencia, Mestre avanzó hasta la etapa de cuartos de final, cuando el jurado seleccionó a los dos semifinalistas del Team Luck Ra: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. Tanto él como Thomas Dantas finalizaron su participación tras la votación.

Publicidad

El videoclip ya se encuentra disponible en plataformas digitales y marca el primer paso discográfico del joven cantante luego de su paso por el exitoso reality musical.