Cultura y Espectáculos > Postales sanjuaninas

Fede Mestre lanzó su primer videoclip grabado en San Juan

Un exintegrante del Team Luck Ra en La Voz 2025, lanzó su primer videoclip. El trabajo audiovisual fue filmado en el Dique Punta Negra y el Jardín de los Poetas.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El cantante y exparticipante de La Voz 2025 eligió el Dique Punta Negra como escenario para su videoclip. 

Un participante de La Voz Argentina 2025 eligió a San Juan como escenario para el lanzamiento de su primer videoclip. Se trata de Federico Mestre, quien integró el equipo de Luck Ra en el certamen televisivo y presentó su versión del tema Estrategia, de Cali y El Dandee.

El videoclip se estrenó el 6 de noviembre y cuenta con más de 500.000 reproducciones. En el material audiovisual muestra postales del Dique Punta Negra y del Jardín de los Poetas, donde el joven cantante grabó diferentes escenas que acompañan su interpretación. Mestre, oriundo de Zárate, se destacó durante el programa por su estilo fresco y su presencia escénica, lo que lo convirtió en uno de los favoritos del público.

En la competencia, Mestre avanzó hasta la etapa de cuartos de final, cuando el jurado seleccionó a los dos semifinalistas del Team Luck Ra: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. Tanto él como Thomas Dantas finalizaron su participación tras la votación.

El videoclip ya se encuentra disponible en plataformas digitales y marca el primer paso discográfico del joven cantante luego de su paso por el exitoso reality musical.

