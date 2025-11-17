El fútbol sanjuanino volvió a vivir momentos de violencia este fin de semana. Tras el empate 0-0 en los 90 minutos, Villa Hipódromo se impuso sobre Del Bono en la tanda de penales, pero la celebración se vio opacada por la agresión de hinchas visitantes que invadieron el campo de juego.

Apenas terminó la definición desde los doce pasos, un grupo de aproximadamente 50 personas identificadas con los colores de Del Bono ingresó a la cancha y atacó a los futbolistas rawsinos, sorprendidos mientras celebraban su clasificación a la final por el ascenso. Personal de seguridad y policial observó desde la distancia antes de intervenir.

Publicidad

Corridas, golpes y hasta piedrazos se registraron en la zona sur de la cancha, mientras los jugadores visitantes auxiliaban a sus colegas ante la gravedad de algunas lesiones. La situación obligó a la intervención de la policía, que finalmente logró disuadir a la muchedumbre.

Además de las agresiones, se reportaron daños a los vehículos que transportaban al equipo visitante. Hasta el momento no se confirmaron detenciones, aunque las autoridades deberán evaluar sanciones a Del Bono por los incidentes.

Publicidad

Villa Hipódromo, pese a los incidentes, avanzó a la final por el ascenso, donde se enfrentará a Defensores Argentinos. Las autoridades locales deberán tomar medidas para evitar que episodios de violencia se repitan en la próxima definición de la B local.