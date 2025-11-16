El diputado nacional electo Cristian Andino llevó adelante una intensa agenda territorial en el departamento Valle Fértil, donde estuvo acompañado por el intendente Mario Riveros, funcionarios municipales y concejales. La visita abarcó dos jornadas de recorridos, reuniones y actividades en distintas localidades del departamento.

La agenda comenzó el jueves 13 de noviembre con un recorrido por Chucuma, Astica, La Majadita, Baldes de las Chilcas, Usno y Villa San Agustín. En cada punto, Andino mantuvo encuentros con vecinos y vecinas, compartió actividades con adultos mayores, visitó escuelas municipales y polideportivos, y brindó entrevistas a medios locales. Durante estas instancias recogió inquietudes y escuchó de primera mano las necesidades y realidades de cada comunidad.

Publicidad

El viernes inició con una visita institucional al edificio municipal. Luego, la comitiva se trasladó hacia Sierras de Chávez, atravesando el Camino de los Sueños, un trayecto de 44 kilómetros que es considerado uno de los más emblemáticos del departamento. Allí, Andino se reunió nuevamente con residentes de la zona, en la previa de la tradicional Fiesta de la Chica y el Tomillo, para dialogar sobre proyectos locales y el potencial turístico y productivo del área.

“Valle Fértil es un departamento lleno de historia, esfuerzo y oportunidades, con un enorme potencial turístico, productivo y ganadero. Cada localidad que visitamos nos permite conocer de primera mano la realidad de nuestros vecinos y nos marca el camino para llevar su voz al Congreso. Mi compromiso es trabajar por un San Juan federal, donde cada rincón de la provincia tenga las mismas oportunidades de desarrollo”, destacó Andino.

La jornada concluyó en Baldes del Rosario, donde el diputado electo mantuvo un último encuentro con vecinos, cerrando una visita marcada por el diálogo permanente y la presencia en territorio.