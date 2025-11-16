La vuelta de Oasis a la Argentina generó una marea de emociones entre los miles de fanáticos que esperaron 16 años para ver nuevamente a los hermanos Noel y Liam Gallagher sobre un escenario nacional. El Estadio Monumental fue el epicentro de la primera fecha de la gira Live’25, en una noche marcada por la expectativa, la nostalgia y un fuerte intercambio virtual durante y después del show.

Desde temprano, el público comenzó a poblar River Plate con la ansiedad típica de los grandes regresos. Los cánticos, el movimiento constante en las tribunas y las publicaciones en redes sociales anticiparon una jornada intensa. Con el correr de los minutos, la euforia tomó forma en saltos, aplausos y voces que acompañaron cada tema, mientras videos y mensajes inundaban las plataformas digitales.

Tras el show, un debate surgió en la red social X. Algunos usuarios aseguraban que la multitud se había mostrado apagada, mientras que otros defendían el entusiasmo de las 85.000 personas presentes. Una fan italiana aportó su mirada con un video y un comentario que se viralizó rápidamente, asegurando que Argentina tenía “el público más bíblico del mundo”.

El mensaje llegó a Liam Gallagher, quien decidió intervenir desde su cuenta oficial. “Cada público ha sido bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial, es un hecho”, escribió el músico, reforzando el reconocimiento a los fanáticos locales tras su primera noche en el Monumental.

La jornada estuvo cargada de momentos emblemáticos. Clásicos como “Wonderwall”, “Supersonic” y “Don’t Look Back in Anger” fueron coreados con fuerza, consolidando el clima de celebración entre la banda y el público. La interacción también estuvo presente, con Liam hablando con los fans y sumando comentarios que se viralizaron, como su broma sobre la prohibición de venta de alcohol en el estadio: “Son los número uno, incluso sin el alcohol”.

El cierre del recital dejó una postal destacada: el abrazo entre Liam y Noel tras interpretar “Champagne Supernova”, un gesto que despertó ovaciones y emoción en todo el estadio. El anuncio de una nueva función para el domingo 16 de noviembre amplificó el clima de expectativa entre los seguidores.

El regreso de Oasis al país no solo reavivó el entusiasmo de su público histórico, sino que conectó a nuevas generaciones con clásicos que mantienen su vigencia. El Monumental fue escenario de una noche donde la energía del público argentino volvió a ocupar un lugar central, reafirmando su reputación dentro de los shows internacionales.