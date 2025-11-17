Un operativo de rutina realizado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) terminó derivando en el secuestro de estupefacientes en plena vía pública. El procedimiento ocurrió en horas de la tarde del pasado viernes, alrededor de las 18, sobre calle Colombia, entre Sarmiento y Viamonte, en el departamento Rivadavia.

De acuerdo a lo informado por fuentes vinculadas al operativo, los efectivos federales se encontraban realizando controles vehiculares cuando detuvieron la marcha de una motocicleta que llevaba una valija identificada con el logo de la empresa de delivery Pedidos Ya. Al solicitar la documentación correspondiente, los policías notaron que el conductor mostraba una marcada actitud nerviosa, lo que generó sospechas inmediatas.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron la presencia de testigos para realizar una requisa en el marco de los procedimientos legales vigentes. Fue entonces cuando encontraron entre las pertenencias del motociclista una cantidad de estupefacientes que alcanzaba los 10 gramos de marihuana en varios envoltorios y cinco porros, lo que motivó el inmediato secuestro por parte del personal federal.

La situación fue informada inmediatamente a la autoridad judicial competente. Tras evaluar las circunstancias, desde el Juzgado Federal se dispuso el secuestro de la sustancia y la correspondiente identificación del conductor. Asimismo, se ordenó que quedara en libertad, siempre y cuando no presentara pedidos de captura vigentes.

El operativo se desarrolló sin incidentes y forma parte de las tareas de control coordinadas que la Policía Federal viene realizando en distintos puntos de la provincia. Estos trabajos buscan detectar situaciones irregulares vinculadas al transporte de sustancias ilegales, el uso de vehículos con documentación incompleta y otros delitos cometidos en la vía pública.

Los investigadores continúan analizando el material incautado para determinar su procedencia y destino, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa federal por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.