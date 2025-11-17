El departamento de Ullum vivió este domingo 16 de noviembre una jornada marcada por la presencia de las Copas del Mundo, América y Finalissima obtenidas por la Selección Argentina. Desde las primeras horas de la mañana, vecinos y visitantes se acercaron al Skatepark para ser parte de la muestra oficial.

Entre las 9 y las 13.30, familias, jóvenes y niños recorrieron el espacio con la ilusión de conocer las réplicas de los trofeos más importantes del fútbol argentino. El municipio, junto a la Liga Ullum-Zonda y otras entidades vinculadas al deporte, organizó el despliegue que convocó a una gran cantidad de público.

El intendente de Ullum, David Domínguez, junto a vecinos del departamento. (Foto: Gentileza)

El evento reunió a vecinos de distintos puntos del departamento, quienes aprovecharon la oportunidad para fotografiarse junto a las copas y compartir una actividad en comunidad. La jornada estuvo acompañada por hinchas que vistieron camisetas y banderas que tiñeron de celeste y blanco la zona.

Familias conocieron la Copa del Mundo, América y Finalissima. (Foto: Gentileza)

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca fortalecer la participación comunitaria a través de propuestas deportivas y recreativas. Además, destacaron el acompañamiento del público durante toda la muestra, que se integró al circuito provincial destinado a acercar los logros de la Selección a cada departamento.

Los niños, contentos por conocer las copas que ganó la Selección Argentina. (Foto: Gentileza)