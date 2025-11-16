River Plate terminó el semestre obligado a hacer cuentas. Tras la igualdad frente a Vélez en Liniers por la última fecha del Torneo Clausura, el equipo de Marcelo Gallardo quedó sin opciones de acceder al repechaje de la Copa Libertadores 2026, complicando aún más su panorama internacional.

El golpe clave había llegado una jornada antes, cuando la derrota ante Boca en el superclásico lo dejó sin chances matemáticas de obtener el pase directo a la fase de grupos a través de la tabla anual. El empate en la última fecha terminó de sepultar esa posibilidad y también el acceso al repechaje.

Hoy, River solo mantiene un camino directo para asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026: consagrarse campeón del Torneo Clausura, título que entrega un cupo a la fase de grupos. A pesar del irregular cierre del semestre, esta alternativa aún depende exclusivamente del propio equipo.

La segunda vía, ya fuera de su control, requiere que Argentinos Juniors, Boca o Rosario Central, los tres equipos actualmente en zona de clasificación por la tabla anual, se consagren campeones del torneo local. Esa situación liberaría un cupo y permitiría que River acceda siempre y cuando no pierda más posiciones en la tabla. El único que podría desplazarlo es Racing, que necesita golear por cinco goles a Newell’s para superarlo.

Mientras tanto, el Millonario ya conoce su próximo desafío deportivo. Por haber finalizado sexto en la Zona A, enfrentará en octavos de final del Clausura al tercero de la Zona B. Los posibles rivales son Central Córdoba, Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors, Unión o Estudiantes. El duelo será a partido único y se jugará en la cancha del rival, que finalizó mejor posicionado.

Para alcanzar el título y el pasaje directo a la Libertadores, River deberá superar cuatro instancias: octavos, cuartos, semifinales y la final. Esta última ya tiene sede y fecha confirmadas: 13 de diciembre, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, ganar el torneo también le daría acceso al Trofeo de Campeones 2025, donde espera Platense, campeón del Torneo Apertura.

Con un semestre irregular y sin margen para nuevos tropiezos, River enfrenta un cierre decisivo. Sus aspiraciones continentales dependen de un solo objetivo: ganar el Torneo Clausura o esperar un guiño ajeno que le devuelva la ilusión internacional.