Tras la publicación de los primeros resultados oficiales, Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán el balotaje presidencial del 14 de diciembre en Chile. Con más del 50% de las mesas escrutadas, la candidata del oficialismo se ubicaba en primer lugar con el 26,6% de los votos, seguida por el postulante del Partido Republicano, que cosechaba el 24,3%.

El presidente Gabriel Boric reconoció la tendencia y felicitó públicamente a ambos candidatos. “Confío en que el diálogo democrático y el respeto van a primar ante cualquier diferencia”, señaló el mandatario, destacando la importancia de un proceso electoral marcado por la polarización y el regreso del voto obligatorio para la franja de 18 a 65 años.

La jornada incluyó elecciones presidenciales y parlamentarias, en un clima atravesado por debates sobre seguridad pública, inmigración y la recuperación económica. Ocho candidatos compitieron por llegar a la segunda vuelta: además de Jara y Kast, participaron Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

Minutos después de conocerse la tendencia, Johannes Kaiser reconoció su derrota y anunció su apoyo explícito a Kast de cara al balotaje. Desde el otro sector, Evelyn Matthei también aceptó los resultados y felicitó a los candidatos que continuarán en competencia.

El país celebró sus novenos comicios presidenciales desde el retorno a la democracia y espera que la obligatoriedad del voto incremente la participación electoral. De confirmarse la tendencia, el futuro político de Chile se definirá el próximo 14 de diciembre en una contienda entre dos modelos claramente diferenciados.