La extraordinaria reacción de Los Pumas en Murrayfield permitió al seleccionado argentino revertir un marcador adverso y vencer 33-24 a Escocia, tras estar 21-0 abajo en el complemento. La ráfaga de puntos que cambió la historia llegó en menos de diez minutos: tres tries consecutivos que encaminaron una remontada decisiva para asegurar la sexta posición en el ranking mundial y un lugar como cabeza de serie rumbo al Mundial de Australia 2027.

El desarrollo del primer tiempo fue complejo para el equipo de Felipe Contepomi. Argentina acumuló errores de manejo, fallas en la ejecución y sufrió una tarjeta amarilla a Juan Cruz Mallía por un knock on intencional. En ese tramo, el local aprovechó la superioridad numérica y apoyó dos tries a través de Jack Dempsey y Ewan Ashman, ambos convertidos por Finn Russell. Dos envíos fallidos a los palos por parte de Mallía y la dificultad para asentarse en campo rival sostuvieron el dominio escocés.

La segunda mitad comenzó sin variantes, pero Escocia estiró la ventaja con otro try de Ashman y la conversión de Russell, para el 21-0. Frente a ese escenario, Contepomi ejecutó cinco cambios simultáneos que dieron un giro al partido. Desde allí llegó la ráfaga clave: primero Julián Montoya apoyó tras un maul profundo; luego Rodrigo Isgró encontró el espacio por la banda; y más tarde Pedro Rubiolo finalizó una serie de fases cerca del ingoal. Con las conversiones de Santiago Carreras, Los Pumas se pusieron 24-19 a falta de 10 minutos.

El empate llegó después de una revisión del TMO, que convalidó el try de Pablo Matera bajo los postes. Carreras acertó otra vez y Argentina pasó al frente por dos puntos. En los instantes finales, la defensa argentina contuvo cada intento escocés y recuperó una pelota clave a los 79 minutos con Francisco Coria Marchetti. Tras una combinación veloz, Justo Piccardo coronó la jugada con un try que selló el 33-24 definitivo, luego de la conversión final de Carreras.

Con esta victoria, Argentina sumó 0,99 puntos en el ranking y mantuvo la sexta ubicación con 85,30 unidades. El Top 10 quedó integrado por Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra, Francia, Argentina, Australia, Fiyi, Escocia e Italia.

El próximo desafío será ante Inglaterra el domingo 23 de noviembre, a las 13:10 (hora argentina), en el cierre de la ventana internacional.