El Ferrari Luce llegó para sacudir los cimientos de Maranello con una propuesta que se aleja por completo del ruido y la furia mecánica habitual. Diseñado bajo la mirada de Jony Ive, el responsable de la estética de Apple durante casi 20 años, este primer modelo 100% eléctrico supera las 2,2 toneladas de peso y prioriza un minimalismo elegante sobre la agresividad tradicional.

La crítica coincide en que el coche parece un objeto tecnológico de lujo pensado para un público nuevo. Según los expertos, "El problema no es que sea eléctrico. El problema es que parece diseñado para gente a la que nunca le gustaron demasiado los Ferrari".

Aunque el diseño genera un rechazo casi unánime en internet, la ingeniería detrás del proyecto promete estar a la altura de su legendario escudo. Al analizar su rendimiento, se aclara que "No hablo de prestaciones ni de tecnología. Ferrari no sabe hacer coches mediocres y probablemente este Luce tendrá una sofisticación dinámica espectacular".

Sin embargo, el vehículo transmite una frialdad distinta a la de sus antecesores, buscando encajar en entornos minimalistas de Silicon Valley y de alto estatus social en lugar de puertos de montaña oliendo a frenos.

Esta transformación radical sugiere que la marca italiana intenta captar a un cliente que prefiere la discreción tecnológica y el lujo silencioso de firmas como Hermès o Loro Piana. El análisis del mercado indica que "Da la sensación de que Ferrari busca vender algo mucho más contemporáneo: sofisticación tecnológica, validación social y éxito silencioso".

Con este lanzamiento, la firma parece alejarse de modelos como el SF90 o la estética de Lamborghini, asumiendo que el legado que la convirtió en leyenda debe adaptarse a un mundo donde el sonido y las vibraciones pierden terreno. En última instancia, "Puede que este coche no sea un error en absoluto. Puede que sea exactamente el futuro que Ferrari quiere construir".