A dos meses y medio de que el intendente Alfredo Castro confirmara a DIARIO HUARPE la compra de pilastras para llevar, por primera vez en la historia, energía eléctrica a las familias de las Lagunas de Guanacache, el proyecto atraviesa una fase de definiciones técnicas. Este martes, en diálogo con este medio, el director de Obras de la municipalidad, Ricardo Martínez, explicó que los tiempos previstos inicialmente se han estirado debido a que la comuna se encuentra a la espera de una inspección clave en la zona por parte de la empresa Naturgy.

Según detalló el funcionario, aunque las pilastras ya han sido entregadas y se encuentran en los puestos, es imperativo contar con la autorización y guía de la prestataria para determinar la ubicación exacta de cada unidad y el punto preciso desde donde se tomará la energía. “Es lo único que nos está limitando la instalación”, aseguró Martínez, subrayando que, una vez que Naturgy defina estas posiciones, el municipio estará en condiciones de iniciar el armado de forma inmediata.

Plazos y puesta en funcionamiento

A pesar de las demoras administrativas y técnicas, el cronograma de trabajo ya tiene metas fijadas. Martínez estimó que, una vez superada la etapa de inspección y autorizado el inicio de las tareas de bajada de línea, el proceso de instalación podría completarse en aproximadamente un mes. Bajo esta perspectiva, se proyecta que el esperado servicio eléctrico entre en funcionamiento entre finales de junio y principios de agosto, marcando un hito para la infraestructura del departamento.

Evaluación social y costos internos

Un aspecto central de la gestión actual es el impacto económico que la obra tendrá en los habitantes de las lagunas. El director de Obras reconoció que la planificación original contemplaba los recursos hasta la bajada de la línea —incluyendo la pilastra, el caño y la térmica—, pero no la instalación interna en cada domicilio.

Si bien el tendido eléctrico principal se instaló en el 2022, la conexión final a las viviendas había quedado en el olvido.

Ante la situación de vulnerabilidad económica de los puesteros, el municipio evaluará la situación financiera de cada familia para determinar los costos que deberán afrontar puertas adentro. El objetivo de este relevamiento es buscar las ayudas y subsidios correspondientes para que los vecinos puedan completar la conexión sin que ello signifique una carga inasumible.

Seguridad eléctrica en viviendas precarias

La llegada de la electricidad a las Lagunas de Guanacache no solo representa un avance en términos de comodidad, sino que plantea un desafío técnico en materia de seguridad. Al tratarse mayoritariamente de viviendas precarias, las autoridades enfatizan que la instalación intradomiciliaria debe ejecutarse bajo normas estrictas para evitar riesgos de incendios.

Las conexiones internas en las viviendas tipo rancho tienen que ser seguras.

En este sentido, los técnicos municipales e inspectores no solo se limitarán a la colocación de las pilastras, sino que realizarán un diagnóstico del estado de las viviendas. Además, se evaluarán los sistemas eléctricos solares con los que cuentan algunos puestos actualmente, los cuales han sido calificados como prestadores de un servicio que no logra cubrir las necesidades básicas de las familias.

Infraestructura para la fe y el encuentro

El plan de electrificación no solo alcanzará a las viviendas particulares, sino que también contempla espacios de uso comunitario. El director de Obras reveló que se ha dejado una pilastra destinada al espacio comunitario de la zona. "Hemos dejado la pilastra pertinente por si en algún momento esta obra se culmina", comentó el funcionario, quien tiene previsto reunirse con los referentes locales para coordinar estos avances.

De acordar con la comunidad el municipio instalaría una pilastra para que el espacio comunitario cunte con el servicio eléctrico.

Con todas las pilastras ya en el lugar y el compromiso de asistencia social en marcha, la comunidad de las Lagunas de Guanacache aguarda ahora que el último trámite técnico con Naturgy destrabe la obra que cambiará definitivamente su calidad de vida.

Dato

En las Lagunas de Guanacache viven más de 200 personas, incluyendo a unos 80 niños y una veintena de adultos mayores.