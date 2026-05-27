Una adolescente de 14 años es intensamente buscada en la provincia de Córdoba, en un caso que mantiene en alerta a las autoridades y que sumó un dato familiar que despertó especial preocupación en la investigación judicial.

La menor desapareció en circunstancias que aún intentan establecerse y, desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por la Policía y la Justicia provincial. El caso tomó relevancia luego de que trascendiera un antecedente dentro del entorno familiar que podría aportar elementos importantes para la causa.

Según los medios, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis y analizan el contexto cercano de la adolescente para reconstruir sus últimos movimientos antes de la desaparición.

El llamativo dato que investiga la Justicia está relacionado con antecedentes de ausencias previas dentro del núcleo familiar, una situación que encendió las alarmas y motivó nuevas líneas de investigación. No obstante, las autoridades mantienen hermetismo sobre detalles sensibles del expediente para no entorpecer la búsqueda.

Mientras tanto, familiares y allegados difundieron imágenes y datos de la menor en redes sociales con el objetivo de obtener información que permita encontrarla. También solicitaron a la comunidad que cualquier dato sea aportado de inmediato a las autoridades policiales.

La causa continúa bajo investigación y las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la población para dar con el paradero de la adolescente lo antes posible.