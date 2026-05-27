Estudiantes de La Plata consiguió un triunfo clave en la fase de grupos de la Copa Libertadores al imponerse por 1 a 0 frente a Independiente Medellín, en un encuentro que parecía encaminarse al empate pero que se resolvió en el cierre con un gol agónico.

El único tanto del partido llegó a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando Mikel Amondarain apareció para darle la victoria al conjunto platense, desatando el festejo en un duelo que había sido ampliamente dominado por el equipo local.

A lo largo del encuentro, Estudiantes mostró superioridad en el juego y en las estadísticas. Manejó el 62% de la posesión de la pelota frente al 38% de su rival, y generó una clara diferencia en ataque con 21 remates al arco contra apenas 7 del conjunto colombiano.

El dominio también se reflejó en la circulación del balón: el Pincha completó 410 pases correctos, más del doble que los 192 de Independiente Medellín, lo que evidenció un mayor control del ritmo del partido.

En un trámite intenso, ambos equipos cometieron una cantidad similar de infracciones, con 10 faltas para Estudiantes y 11 para el conjunto visitante. Además, hubo dos tarjetas amarillas por lado y no se registraron expulsiones.

Otros datos marcan que el equipo argentino tuvo 75 pases incorrectos frente a 26 de su rival, mientras que en recuperaciones Independiente Medellín superó a Estudiantes con 34 contra 15, reflejando su esfuerzo defensivo durante el encuentro.

Con este resultado, Estudiantes se posiciona de manera favorable en su grupo, sumando tres puntos vitales en su objetivo de avanzar a la siguiente instancia del certamen continental.