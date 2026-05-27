Balazos, piedras y agresión contra la policía en Chimbas tras un operativo

Una madrugada que debía ser tranquila en el interior de Villa del Sur se transformó en un escenario de extrema violencia cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte acudieron a un llamado del 911. Eran cerca de las 00:20 de este miércoles 27 de mayo de 2026 cuando los uniformados llegaron al lugar por disturbios, pero fueron recibidos de la peor manera.

Mientras los agentes patrullaban la calle Benavídez, un hombre comenzó a disparar desde la vereda de una casa directo hacia el móvil TC-14. Ante el ataque, los policías ingresaron a la vivienda para frenar al agresor, quien respondió con insultos y una actitud muy agresiva. En medio del operativo, una mujer también intentó impedir el trabajo policial entorpeciendo el procedimiento.

Los protagonistas del hecho fueron identificados como Sergio Daniel Quiroga, de 22 años, y Macarena de los Ángeles Carrizo, de 23 años. Tras lograr reducirlos, ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras el personal de Criminalística trabajaba en la escena recabando pruebas fundamentales para la causa. El contraste con otras noticias del día es notable, como el caso del oficial que asistió a una pequeña en Caucete y admitió que "fueron segundos desesperantes" tras salvarle la vida.

En el sitio del ataque en Chimbas se incautaron vainas, cartuchos y una pistola FM Browning calibre nueve milímetros. El arma representaba un peligro real, ya que contaba con 10 proyectiles en el cargador y uno más en la recámara, preparada para ser utilizada. Ahora, la UFI de Delitos Genéricos lleva adelante la investigación bajo las actuaciones por presunta tenencia ilegal de arma de fuego y abuso de arma.