River Plate volverá este miércoles al estadio Monumental con la obligación de recuperarse anímicamente luego de la dolorosa derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá desde las 21.30 a Blooming por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El conjunto de Núñez llega como líder del grupo con 11 puntos y depende de sí mismo para avanzar directamente a los octavos de final. Un empate le alcanzará para terminar primero de la zona, mientras que incluso una derrota podría clasificarlo, siempre y cuando Carabobo no derrote a Red Bull Bragantino.

El clima en el Monumental promete ser intenso después del duro golpe sufrido en Córdoba. La caída en la final dejó secuelas futbolísticas y emocionales, por lo que la Sudamericana pasó a convertirse en el gran objetivo del semestre para River.

Además, el equipo llega condicionado por varias bajas importantes. Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro y ya se incorporó a la selección uruguaya de cara al Mundial 2026. También permanecen en duda Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero.

En cuanto a la probable formación, Coudet podría apostar por Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

El encuentro comenzará a las 21.30, será televisado por ESPN y también podrá verse a través de Disney+. El árbitro designado será el peruano Roberto Pérez Gutiérrez.