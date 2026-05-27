Andrea Rincón denunció que fue discriminada por su nueva religión

Andrea Rincón volvió a captar la atención de todos al abrir su corazón sobre un cambio profundo en su vida. Este martes 26 de mayo de 2026, la actriz compartió con Miranda Veliz Blanco una realidad que le duele y la sorprende.

Durante su paso por el programa Un Mañanero, en el ciclo de streaming AZZ, habló sin filtros sobre cómo hoy siente un rechazo que no experimentó ni en sus momentos más oscuros. Ella explicó que "antes era 'qué copada, haz tu gracia'" pero que ahora el panorama es muy distinto.

La artista se sinceró sobre cómo su entorno reacciona ante su fe evangélica. Con mucha crudeza, lanzó una frase que impactó a la audiencia al decir que "no me discriminaron por falop… y me discriminaron por cristiana". Para Andrea, este trato desigual es algo totalmente inesperado. Ella comentó que "nunca pensé en mi vida que me iba a pasar eso" al referirse a las críticas que recibe por sus creencias religiosas.

Rincón recordó que su acercamiento al evangelismo comenzó entre 2021 y 2022, después de transitar años de mucha complejidad por adicciones y conflictos personales. Al comparar aquellas épocas con su actualidad, relató que "cuando me la tomaba toda era 'qué copada, hacé tu gracia', cuando me hice cristiana era 'ay, ya no sos tan divertida. Dale, dejate de joder'". Para ella, este proceso fue mucho más que un cambio de hábitos, ya que llegó a definirlo como un "volver a nacer".

A pesar de estar en el foco mediático recientemente por sus opiniones sobre Lionel Messi o su distanciamiento de Julieta Ortega, esta vez el mensaje fue sobre su paz interior. La actriz remarcó que encontró contención en la fe y que hoy se siente en paz. Sin embargo, el precio de esa tranquilidad parece ser el juicio de quienes antes celebraban su descontrol en los medios según lo expuesto en Revista Pronto.