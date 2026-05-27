El nacimiento de Nazarena revolucionó al personal médico y a los pacientes del Centro Integral de Salud Banda, en Santiago del Estero, luego de que la bebé llegara al mundo con un peso poco habitual para un recién nacido: 6,5 kilos. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos comenzaron a llamarla la “superbebé santiagueña”.

La madre de la niña, Yohana, oriunda de la localidad de Colonia Dora, dio a luz durante la semana 38 de embarazo. Según relató en un video difundido en TikTok, el parto estaba catalogado como de alto riesgo debido al gran tamaño de la bebé, situación que mantenía en alerta a los profesionales médicos.

“Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó la mujer desde el área de maternidad del centro de salud, donde permanece internada junto a su hija bajo controles médicos de rutina.

A pesar de la complejidad del caso, la pequeña nació en buenas condiciones y evoluciona favorablemente. “La bebé está perfectamente”, aseguró la madre, visiblemente emocionada tras el parto.

El caso llamó especialmente la atención porque, según trascendió, no es la primera vez que Yohana tiene embarazos con bebés de gran tamaño. De acuerdo a especialistas, los recién nacidos que superan los 4 kilos suelen ser considerados casos de macrosomía, una condición que incrementa los riesgos durante el parto tanto para la madre como para el bebé.

Las imágenes y videos del nacimiento generaron miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron el estado de salud de la recién nacida y felicitaron a la familia por el desenlace favorable del parto.