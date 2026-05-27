¿Se va de LAM? Ángel de Brito anunció su nuevo proyecto lejos de la TV

Ángel de Brito aprovechó su gran llegada en redes sociales para compartir una noticia que movilizó a sus fanáticos. El conductor de LAM en América TV decidió tomarse unos días de descanso, pero no dejó de lado su actividad profesional.

Según contó el propio periodista, "Necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes". Este nuevo camino que emprende promete mostrar una faceta suya totalmente desconocida para el público.

El conductor aclaró que se trata de "Un proyecto que no tiene que ver con la tele, ni con LAM ni el streaming" lo que generó mucha curiosidad entre sus más de tres millones y medio de seguidores. El trabajo fue realizado en conjunto con la agencia Oki y se terminó de pulir hace muy poco tiempo. De Brito explicó que "Con muchísimo esfuerzo junto a @oki.agencia, recién el sábado a las 22 hs lo terminamos" justo antes de emprender un viaje sin pausas.

La propuesta se podrá ver a través de su canal de YouTube oficial. Para el comunicador, este paso representa un hito fundamental en su carrera. Él mismo lo definió con mucha emoción al decir que "Es un sueño que tenía hace mucho tiempo y que finalmente pude cumplir. Una parte de mí y de mi trabajo que nunca les mostré". Sin dar todavía detalles específicos sobre el contenido, dejó un mensaje inspirador para quienes lo siguen.

Finalmente, el periodista reflexionó sobre la importancia de buscar nuevos rumbos de forma independiente. Su mensaje de cierre fue contundente al expresar que "Ojalá esto también sirva para recordarles que se animen a emprender, a buscar otros caminos y a apostar por la autogestión. La libertad, después del esfuerzo, se transforma en recompensa". Con este anuncio, Ángel de Brito se prepara para una etapa de mayor autonomía lejos de los formatos tradicionales.