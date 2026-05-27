Condenaron a más de cinco años al jefe de la banda de DNI truchos

Rolando Navarro Saide ya no podrá esconderse tras identidades ajenas. El hombre señalado como el cerebro de una compleja red dedicada a la falsificación de documentos y estafas millonarias fue condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel.

El juez Juan Ignacio Pérez Curci validó el acuerdo de juicio abreviado por el cual este sujeto, que ya cargaba con una condena previa por transporte de estupefacientes de diciembre de 2025 y antecedentes por fraudes, aceptó su responsabilidad como jefe de una asociación ilícita que utilizó los datos de personas inocentes para vaciar sus créditos.

La organización funcionaba con una precisión alarmante gracias al nexo interno que Navarro Saide mantenía con Natalia Castillo, quien era la encargada del Registro Civil de Pocito. A través de registros oficiales como ANSES, el Programa Procrear o becas Progresar, el líder buscaba nombres y domicilios para luego gestionar duplicados o triplicados de los documentos.

La maniobra consistía en usar los rostros y huellas de otros integrantes de la banda, como Marcelo Omar Cardozo o Matías Martín Martínez Villalba, en los carnets de las víctimas originales. Entre los afectados se encuentran cinco personas, cuatro de las cuales terminaron con deudas que suman 80 millones de pesos.

Las pruebas recolectadas, especialmente los mensajes de texto y audios del celular de Navarro Saide que había sido secuestrado en una causa previa, fueron demoledoras. En una de las escuchas se lo oye dando órdenes claras a sus cómplices sobre qué hacer una vez obtenido el plástico legal indicando que "si te dan (el DNI), sácate un aire y un tele... Hay que vender, hay que guardar para vender".

La complicidad de Castillo también quedó expuesta en los reclamos de dinero que le hacía al jefe de la banda al sentirse poco recompensada por el riesgo. La mujer le recriminaba que "yo sigo igual y la que se arriesga soy yo" y además añadía con malestar que "ustedes andan re bien vestidos y todo y yo igual".

Ante las presiones de su socia, Navarro Saide intentaba calmarla con promesas de pagos mayores por cada trámite exitoso asegurándole que "te puedo dar $400 (mil) por cada uno que llegue. Voy a hacer 5 dni". El dinero se repartía luego de sacar préstamos o comprar electrodomésticos, dejando un tendal de víctimas con problemas legales y financieros graves.

Por ejemplo, Diego Pedro Brady enfrentó deudas por $35.000.000 y debió frenar la construcción de su hogar, mientras que Bruno Arrighi no pudo inscribirse como monotributista por una deuda de $12.800.000. Fernando Lombardo tuvo que demostrar que no sacó préstamos por $20.200.000 y Diego Hipólito padeció intimaciones por $12.200.000. Por su parte, Natalia Baigorria Mohr quedó indocumentada en el exterior porque su ejemplar original fue invalidado por el sistema.

Junto al cabecilla, otros miembros ya recibieron sus penas tras admitir su culpabilidad. Castillo fue condenada a cuatro años y ocho meses, mientras que el hijo del líder, Rodrigo Javier Navarro Pozo, junto a Cardozo y Martínez Villalba recibieron tres años y 10 meses. Marcos Esteban Vallejos fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso.

Todavía queda pendiente el proceso para Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas, quienes decidieron no reconocer los hechos y enfrentarán un juicio común en el que se determinará su grado de participación en este escándalo.