El emotivo abrazo entre Di María y el Patón Bauza tras encontrarse en Ecuador

La delegación de Rosario Central aprovechó su estadía en Ecuador para protagonizar un momento que trascendió lo deportivo. Ángel Di María, acompañado por Marco Ruben, Jeremías Ledesma, Jorge Broun y el presidente Gonzalo Belloso, se acercó a la casa de Edgardo Bauza en la ciudad de Quito.

El encuentro estuvo marcado por la emoción y los recuerdos compartidos con el histórico entrenador, quien atraviesa una enfermedad neurodegenerativa rodeado de su familia. Di María recordó con afecto su etapa bajo la dirección del técnico, quien lo dirigió en ocho encuentros de la selección argentina durante las eliminatorias para el mundial de Rusia 2018.

La visita se produjo en la antesala del compromiso frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Los referentes canallas no llegaron con las manos vacías a la casa del Patón.

En un gesto cargado de simbolismo, le entregaron la Copa Argentina que el propio Bauza obtuvo como director técnico en 2018, además de una plaqueta y camisetas oficiales con su nombre. A través de sus redes, la institución reflejó el sentimiento de todo el pueblo auriazul al expresar que "Te amamos para siempre, Patón" tras compartir una tarde muy especial.

El legado del Patón en el club es inmenso y abarca diversas épocas de gloria. Desde su debut en 1977, disputó más de 300 partidos y anotó cerca de 80 goles, una marca asombrosa para un defensor. Fue pieza fundamental en los títulos de 1980 y del torneo 1986/87.

Su regreso como entrenador permitió que en 2018 el equipo cortara una racha de más de 20 años sin títulos nacionales. Con aquel logro, se consagró como el primer hombre en la historia de la institución en ser campeón tanto en su etapa de jugador como en la de director técnico.