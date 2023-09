“La Cava Concept” es el nombre de fantasía para un emprendimiento comercial que funciona en la Cava de Zonda, la que fue la única bodega bajo tierra de todo Sudamérica. Con un estilo glamoroso y en clave de misterio, desde junio empezaron a difundir eventos en el lugar, incluido el multitudinario recital de Babasónicos del pasado sábado 2. Pero uno de los puntos que no están del todo claros es qué tipo de autorización hay para realizar este tipo de actividades.

DIARIO HUARPE confirmó que en 2019 un equipo de técnicos del Inpres recomendó no utilizar estas instalaciones para reuniones o actividades con personas en el interior. El director de la institución, Rodolfo García, detalló que en ese momento fue la ministra de Turismo Claudia Grynszpan quien solicitó una inspección y que el informe original lo entregaron en el ministerio. Esta misma cartera es la que entregó la concesión a empresarios locales.

“Nos convocaron para hacer una inspección de las condiciones desde el punto de vista sísmico y recomendamos que no fuera usado para que ingrese gente”, explicó García. El Inpres no tiene poder de policía y no da, ni quita habilitaciones, pero en su momento la recomendación de los técnicos tenía que ver con los parámetros de seguridad.

“Hay rocas que se pueden desprender porque la estructura de la roca del túnel está muy diaclasada, esto quiere decir que tiene fracturas y se pueden desprender y caer”, aseguró García. Si bien son condiciones naturales del cerro, ante la posibilidad de un sismo existen riesgos de que parte del techo o las paredes de piedra colapsen.

Esto sin tener en cuenta que existe una sola vía de salida, que no fue construida para que adentro haya un grupo grande de personas. Y en las imágenes que difunden en las redes sociales se ve cómo en el interior hay varias decenas de personas bailando en el túnel.

¿Son ilegales los eventos en la Cava?

DIARIO HUARPE consultó con el jefe de Bomberos, Armando Ruarte, quienes explicó que no hay autorizaciones para hacer eventos o actividades comerciales en el interior del túnel. La última habilitación que registran es de cuando funcionaba la champañera, que cerró hace más de una década.

Esto significa que, como emprendimiento comercial, no cuentan con un permiso para desarrollar actividades, más allá de la recomendación que hicieron. Pero en redes sociales circularon imágenes del “Episodio 1”, una fiesta electrónica que se hizo en el interior, que también fue refaccionado.

Según explicaron las autoridades, si el evento no es comercial no pueden hablar de una infracción. Y la primera actividad que difundieron que se hizo en el interior del túnel, era a través de “invitaciones”, lo que protegería a los propietarios de una multa o infracción, al menos por no tener habilitaciones de Bomberos.

Los eventos al aire libre, como el multitudinario recital de Babasónicos que hicieron en los jardines de la Cava contaban con autorización de Bomberos, que se tramita en paralelo. El siguiente que realizarán, programado para el 15 de septiembre también en los jardines, puede solicitar la autorización de seguridad hasta pocos días antes.

Tras esa invitación en junio no hay publicaciones mostrando nuevos eventos en el interior de la misma, aunque no necesariamente habrá difusión de los mismos.