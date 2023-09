El secretario de Turismo de San Juan, Roberto Juárez, confirmó que este año no se hará el ya tradicional Concierto de las Américas, que se hace en el Cerro Alcázar de Calingasta. El funcionario explicó que, por falta de fondos, se canceló el evento.

"Este año no se haría el concierto, no fue programado por cuestiones presupuestarias, no se pudo trabajar", aseguró el funcionario en declaraciones a Radio Sarmiento.

Tradicionalmente, este concierto que se realiza en medio del Cerro Alcázar se solía hacer en el mes de abril como parte de la conmemoración del Día de las Américas. En 2023 no se hizo durante este mes, pero se habló de la posibilidad de que pasara para el mes de octubre.

Ahora se conoció la confirmación de que el evento no se realizará y se desconoce si la gestión de Marcelo Orrego seguirá con la intención de hacer este evento que ya formaba parte del calendario de actividades de Turismo en San Juan.

El año pasado el concierto se realizó el 30 de abril y contó con la actuación de Son en Fa y La Delio Valdez. El evento concentró a unas 3.000 personas.

Más allá de la suspensión del concierto, Juárez aseguró que siguen en pie las fiestas departamentales y aseveró que el municipio de Jáchal ya le confirmó que se hará la Fiesta de la Tradición.