El Gobierno confirmó que desde el próximo miércoles subirá $3 el dólar a tipo de cambio oficial, y aumentará en total un 3% hasta fin de mes. La medida, que da fin al congelamiento, se debe a que el 15 de noviembre es la fecha pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mover la cotización mayorista.

Este martes 14 de noviembre se cumplen tres meses de la devaluación del 17% que se le aplicó al peso en el mercado oficial el día después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto. Aquel lunes de alto voltaje financiero, el Gobierno decidió aliviar algo la presión sobre las reservas internacionales que sufría a diario el Banco Central y, acto seguido, congelar al dólar mayorista en $350 para la venta.

El congelamiento tenía fecha de vencimiento y esa caducidad quedó fijada para hoy. Y a partir de mañana, confirman fuentes oficiales, el dólar oficial podría empezar a moverse. “El 3% es hasta fin de mes, aumenta $3 mañana”, dijeron fuentes oficiales.

Es válido destacar que la política económica que conduce Sergio Massa se salió ampliamente del camino marcado por el organismo -las metas de reservas y de déficit se desviaron por varios kilómetros de distancia, las metas monetarias se respetan solo formalmente y el descontento en Washington ya no se oculta- y es la mínima ofrenda de paz que le queda al ministro y candidato para intentar no romper la relación de cara a lo que podría ser, elecciones mediante, el inicio de su presidencia.

“Tiene que ver con los vencimientos que hay diciembre, enero y febrero. Está la séptima revisión en el aire, tendríamos que haber tenido noticias en 10 de noviembre, pero no pasó nada. No hubo misión del Fondo, nada. Pero hay más de USD 5.000 millones en vencimientos entre el propio FMI, organismos internacionales y los intereses de los Bonares. Y sin desembolso del FMI no hay con qué pagarlos”, dijo Gabriel Caamaño de la consultora Outlier.

“El Gobierno está haciendo lo mínimo posible para no terminar de detonar la relación con el FMI y esto solo sirve como gesto en ese sentido, no va a tener mucho más impacto”, concluyó.