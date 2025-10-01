La Flotilla Global Sumud (GSF), compuesta por 52 embarcaciones, continúa su avance hacia la Franja de Gaza pese a las advertencias de Israel, que asegura que utilizará todos los medios para impedir la llegada de los barcos a la zona. Entre los participantes se encuentra Ezequiel Peressini, dirigente de Izquierda Socialista de Argentina, quien permanece a bordo de la nave Sirius desde hace 30 días.

Peressini afirmó a BBC Mundo que la flotilla se encuentra a 200 millas de la costa de Gaza y que espera alcanzar las 150 millas durante la madrugada del miércoles, superando la “línea naranja”, donde el riesgo de intercepción es alto. Según los organizadores, la misión es estrictamente humanitaria y pacífica, y busca romper lo que califican como un “cerco hambreador” sobre la población palestina.

Entre los activistas a bordo también figuran la eurodiputada francesa Rima Hassan, el activista brasileño Thiago Ávila y la reconocida activista sueca Greta Thunberg. La flotilla sufrió daños en algunas embarcaciones tras un ataque con drones, pero pudo retomar la travesía luego de reparaciones en aguas griegas.

La situación en Gaza es crítica: más de 500.000 palestinos enfrentan hambre y privaciones extremas, según un informe de la ONU. Mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el informe como una “mentira descarada”, el secretario general de la ONU, António Guterres, lo consideró un “fracaso de la humanidad” y pidió acceso humanitario sin restricciones.

La flotilla espera llegar a Gaza en unos cuatro días, mientras los organizadores instan a los gobiernos internacionales a garantizar la seguridad de las embarcaciones y la tripulación. La misión ocurre en paralelo al reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre un plan de paz en Medio Oriente, que contempla, entre otras medidas, la entrada inmediata de ayuda humanitaria a la región.